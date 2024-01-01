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TESTAMENT хотят закончить альбом за три недели



Chuck Billy в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как продвигается работа с новым альбомом:



«Барабаны готовы, половина вокала и большая часть гитар тоже. Ни лидов, ни баса пока нет. Steve уехал в тур с DEATH TO ALL, а Alex обычно ждет, пока Eric закончит со всеми партиями. Но мы стараемся успеть все сделать — мы уезжаем [в тур] 10 июля, так что постараемся записать все до этого времени».







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