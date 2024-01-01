Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 42
*Новый альбом CREMATORY выйдет весной 33
*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 31
*Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!» 21
*LINKIN PARK исполнили новую песню 14
*THE WHO «что-то готовят» на 2025 12
*Новая книга вокалиста RUSH выйдет весной 11
*Новая песня FOR MY PAIN... 10
*Почему BULLET FOR MY VALENTINE продержались так долго? 10
*Барабанщик THE DOORS сунет за Камалу 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 42
*Новый альбом CREMATORY выйдет весной 33
*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 31
*Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!» 21
*LINKIN PARK исполнили новую песню 14
[= ||| все новости группы



*

Testament

*



5 ноя 2024 : 		 Вокалист TESTAMENT о песне с вокалисткой NIGHTWISH

24 окт 2024 : 		 TESTAMENT переиздают еще один альбом

23 окт 2024 : 		 Гитарист TESTAMENT о новом ударнике

22 окт 2024 : 		 Вокалистка NIGHTWISH на новом альбоме TESTAMENT

6 окт 2024 : 		 Пиво от TESTAMENT

16 сен 2024 : 		 MAYA NEELAKANTAN выступила с TESTAMENT

14 сен 2024 : 		 Кофе от TESTAMENT

12 сен 2024 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Новый альбом действительно звучит по-новому, современно и свежо»

2 сен 2024 : 		 Сведение TESTAMENT выполнит Jens Borgen

30 авг 2024 : 		 TESTAMENT будут сводить альбом зимой

22 авг 2024 : 		 Гитарист TESTAMENT очень доволен новым альбомом

12 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления TESTAMENT

27 июл 2024 : 		 ALEX SKOLNICK о новом TESTAMENT: «До конца года закончим»

26 июл 2024 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Трава на концерте KISS изменила для меня многое»

25 июл 2024 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Мой сольник может продюсировать Jamey Jasta»

12 июл 2024 : 		 Ремастированные версии альбомов TESTAMENT

3 июл 2024 : 		 TESTAMENT переписали старое

26 июн 2024 : 		 TESTAMENT хотят закончить альбом за три недели

25 июн 2024 : 		 Барабанщик TESTAMENT исполняет

13 июн 2024 : 		 Вокалист TESTAMENT о новом материале: «На этой пластинке будут очень крутые вещи»

9 июн 2024 : 		 TESTAMENT обновили "The Legacy" и "The New Order"

2 май 2024 : 		 TESTAMENT приступили к записи

20 фев 2024 : 		 TESTAMENT отыграли специальный сет 'The Legacy' + 'The New Order'

1 фев 2024 : 		 Вокалист TESTAMENT сообщил, что новый альбом будет записан до лета

19 янв 2024 : 		 Работа над новым альбомом TESTAMENT кипит!

17 ноя 2023 : 		 TESTAMENT обещают что-то новое
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист TESTAMENT о песне с вокалисткой NIGHTWISH



zoom
Chuck Billy в недавнем интервью рассказал о будущем альбоме TESTAMENT:

«Я считаю, мы всегда развивались. Мы не любим возвращаться назад. Старый классический материал, такой как "The Legacy" и "The New Order", это наши истоки, это первые песни, которые мы написали, так что, безусловно, это наша суть, но мы хотим развиваться. Мы не хотим повторять то, что уже делали. Но я скажу, что новая пластинка нас очень радует, потому что Chris Dovas, новый барабанщик, наверное, больше всех барабанщиков работал с Eric'ом над материалом, и это заметно.

Песни очень сильные, очень тяжёлые, очень быстрые. У нас есть всего понемногу. У нас есть среднетемповые вещи, но есть и действительно сокрушительные быстрые барабаны. Я бы даже сказал, что мы написали — я не хочу говорить слово «баллада», но это очень медленная, олдскульная классическая песня TESTAMENT, как "Return To Serenity", в которой мы были уверены, и эта песня написана нами. Мы воодушевлены, потому что, на мой взгляд, новая пластинка звучит современно. Это та характеристика, которую я должен назвать. Это TESTAMENT, но звучащий современно, просто потому что я думаю, что Chris переходит на повышенную передачу в песнях. Он просто выводит их на другой уровень в том, что касается игры на барабанах и вдохновляет Eric'a на то, что он делает. И это на самом деле открывает передо мной двери к более сложным партиям. Я столкнулся с некоторыми трудностями — в них гораздо больше кричащего дэт-металла, среднетемпового чистого вокала. Я спел всего понемногу. Так что это самое интересное для меня и самое сложное — заставить всё это работать».

Насчёт возможной даты выхода нового альбома TESTAMENT, Chuck сказал:

«Мы отправились в студию в мае. И с тех пор мы занимаемся записью. Конечно, в прошлом мы использовали Andy Sneap'a для сведения наших альбомов, но он не будет доступен, потому что сейчас он в JUDAS PRIEST. Так что нам пришлось искать нового продюсера, а он будет доступен только в январе. Поэтому у нас появилось немного больше времени, и нам не нужно торопиться. Мне осталось записать три песни. Alex'y нужно записать свои соло. Барабаны, ритм-гитары, всё остальное готово, бас готов. Осталось всего несколько вещей. И как только наступит январь, мы сразу приступим к микшированию. И, надеюсь, вскоре после этого мы выпустим первый сингл. Но я определённо вижу, что пластинка выйдет к концу первого квартала, может быть, во втором квартале следующего года».

Он также подтвердил, что одна из новых песен TESTAMENT будет дуэтом с Floor Jansen из NIGHTWISH:

«Да, это я связался с ней. Мы с ней подружились лет 10 назад. Я, она, Joey Belladonna, Udo Dirkschneider [ex-ACCEPT] — все мы выступали с рождественским шоу по Европе. Мы пели свои песни, но в рождественской тематике и с оркестром. Мы путешествовали вместе и подружились. И она — мощная вокалистка. У неё великолепный голос. И когда мы сочиняли песню и текст, первое, что я подумал: "Этой песне нужен сильный женский голос"», и, конечно, Floor — первая, кто пришёл на ум. И эта песня будет эпичной. Мы добавим в неё струнную секцию, акустические гитары. В ней будет много всего, но это очень красивая песня. Она очень глубокая. Мы с ней как бы поём друг для друга, и смысл песни и то, что мы хотели передать как бы выражается в том, что я пою свою партию, а она отвечает мне вокально. Так что это будет очень сильно, очень круто. И я не могу дождаться, когда услышу, что она исполнит... Мы ещё не отправили ей материал, потому что ещё не записали акустические гитары, но сама песня уже готова. Для демо-версии я спел обе партии, и женские тоже. И я хочу подождать, когда она впервые услышит её с акустикой и проникнется атмосферой — я хочу, чтобы она прониклась атмосферой, когда услышит эту песню... И у Alex'a есть связь с музыкантами, которые будут играть на струнных, они играли на некоторых известных альбомах, так что то, что мы слышали до сих пор, звучит очень круто».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 113

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом