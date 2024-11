сегодня



Вокалист TESTAMENT о песне с вокалисткой NIGHTWISH



Chuck Billy в недавнем интервью рассказал о будущем альбоме TESTAMENT:



«Я считаю, мы всегда развивались. Мы не любим возвращаться назад. Старый классический материал, такой как "The Legacy" и "The New Order", это наши истоки, это первые песни, которые мы написали, так что, безусловно, это наша суть, но мы хотим развиваться. Мы не хотим повторять то, что уже делали. Но я скажу, что новая пластинка нас очень радует, потому что Chris Dovas, новый барабанщик, наверное, больше всех барабанщиков работал с Eric'ом над материалом, и это заметно.



Песни очень сильные, очень тяжёлые, очень быстрые. У нас есть всего понемногу. У нас есть среднетемповые вещи, но есть и действительно сокрушительные быстрые барабаны. Я бы даже сказал, что мы написали — я не хочу говорить слово «баллада», но это очень медленная, олдскульная классическая песня TESTAMENT, как "Return To Serenity", в которой мы были уверены, и эта песня написана нами. Мы воодушевлены, потому что, на мой взгляд, новая пластинка звучит современно. Это та характеристика, которую я должен назвать. Это TESTAMENT, но звучащий современно, просто потому что я думаю, что Chris переходит на повышенную передачу в песнях. Он просто выводит их на другой уровень в том, что касается игры на барабанах и вдохновляет Eric'a на то, что он делает. И это на самом деле открывает передо мной двери к более сложным партиям. Я столкнулся с некоторыми трудностями — в них гораздо больше кричащего дэт-металла, среднетемпового чистого вокала. Я спел всего понемногу. Так что это самое интересное для меня и самое сложное — заставить всё это работать».



Насчёт возможной даты выхода нового альбома TESTAMENT, Chuck сказал:



«Мы отправились в студию в мае. И с тех пор мы занимаемся записью. Конечно, в прошлом мы использовали Andy Sneap'a для сведения наших альбомов, но он не будет доступен, потому что сейчас он в JUDAS PRIEST. Так что нам пришлось искать нового продюсера, а он будет доступен только в январе. Поэтому у нас появилось немного больше времени, и нам не нужно торопиться. Мне осталось записать три песни. Alex'y нужно записать свои соло. Барабаны, ритм-гитары, всё остальное готово, бас готов. Осталось всего несколько вещей. И как только наступит январь, мы сразу приступим к микшированию. И, надеюсь, вскоре после этого мы выпустим первый сингл. Но я определённо вижу, что пластинка выйдет к концу первого квартала, может быть, во втором квартале следующего года».



Он также подтвердил, что одна из новых песен TESTAMENT будет дуэтом с Floor Jansen из NIGHTWISH:



«Да, это я связался с ней. Мы с ней подружились лет 10 назад. Я, она, Joey Belladonna, Udo Dirkschneider [ex-ACCEPT] — все мы выступали с рождественским шоу по Европе. Мы пели свои песни, но в рождественской тематике и с оркестром. Мы путешествовали вместе и подружились. И она — мощная вокалистка. У неё великолепный голос. И когда мы сочиняли песню и текст, первое, что я подумал: "Этой песне нужен сильный женский голос"», и, конечно, Floor — первая, кто пришёл на ум. И эта песня будет эпичной. Мы добавим в неё струнную секцию, акустические гитары. В ней будет много всего, но это очень красивая песня. Она очень глубокая. Мы с ней как бы поём друг для друга, и смысл песни и то, что мы хотели передать как бы выражается в том, что я пою свою партию, а она отвечает мне вокально. Так что это будет очень сильно, очень круто. И я не могу дождаться, когда услышу, что она исполнит... Мы ещё не отправили ей материал, потому что ещё не записали акустические гитары, но сама песня уже готова. Для демо-версии я спел обе партии, и женские тоже. И я хочу подождать, когда она впервые услышит её с акустикой и проникнется атмосферой — я хочу, чтобы она прониклась атмосферой, когда услышит эту песню... И у Alex'a есть связь с музыкантами, которые будут играть на струнных, они играли на некоторых известных альбомах, так что то, что мы слышали до сих пор, звучит очень круто».







+0 -0



просмотров: 113