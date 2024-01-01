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*Новая песня NILE 50
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Testament

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|||| 22 авг 2024

Гитарист TESTAMENT очень доволен новым альбомом



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ALEX SKOLNICK в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказал о том, как идет работа над новым альбомом TESTAMENT:

«Ну, я полагаю, все знают, что за последние пару лет у нас сменилось несколько разных барабанщиков, я знаю, что это очень похоже на «Spinal Tap»... Жизнь имитирует искусство. Были конфликты по рабочим графикам с Gene Hoglan. Потом у нас появился Dave Lombardo, который был великолепен, но когда дело дошло до работы над следующей пластинкой, Dave был перегружен. И нам нужен был кто-то, кто мог бы заменить его. И у нас появился новый барабанщик. Его зовут Chris Dovas. Он еще даже не родился, когда вышла первая пластинка TESTAMENT. Но я должен сказать, что он уже вовсю зажигает пламя. Он зажег огонь под всеми, и с ним просто здорово играть. Он прекрасно справляется с партиями всех прежних барабанщиков, но у него есть и свой собственный стиль. И я с нетерпением жду релиза следующей пластинки. Она действительно выйдет в следующем году. Барабанные треки уже готовы. Остались только ритм-гитара, бас, соло и немного вокала. Но работа уже идет. Альбом будет сдан до конца этого года, и его можно будет послушать в следующем году».




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