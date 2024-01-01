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Testament

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Басист TESTAMENT обещает злой альбом



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STEVE DIGIORGIO в недавнем интервью обсудил новую работу группы:

«Всё близко к завершению. Осталось доделать некоторые вещи. Так что нужно записать ещё несколько фрагментов, но можно сказать, что большая часть материала уже готова. Это уже похоже на альбом. Но мы продолжаем устраивать туры в середине процесса записи, так что тем самым мы просто откладываем работу на потом, уезжаем играть на два месяца, возвращаемся, включаем систему и работаем над пластинкой снова. Так что всё займет какое-то время, но я думаю, мы будем микшировать альбом в начале года, а значит, релиз состоится, скорее всего, в середине года».

Что касается музыкального направления нового материала TESTAMENT, Steve сказал:

«Он довольно злой. На последнем альбоме есть несколько классных, запоминающихся песен вперемешку с быстрыми вещами. И "Titans of Creation" — одна из моих самых любимых пластинок TESTAMENT. Так что если я что-то и говорю, то это в хорошем смысле запоминающийся материал, он не отталкивает. Но новая пластинка, я бы определённо сказал, звучит гораздо злее. Новый барабанщик кое-что добавил от себя, а Chuck поёт так же хорошо, как и раньше. И хотя ему уже 62, он всё ещё звучит как Чак. И ещё у нас есть более медленная песня — они говорили о ней ещё до того, как мы её написали, это песня типа баллады. Но это баллада TESTAMENT. В ней есть акустическая гитара, но есть и элементы тяжёлого, медленного темпа. В работе над ней примет участие Floor, вокалистка NIGHTWISH. Она исполнит небольшую партию вокала в песне. Так что материал довольно разнообразен, учитывая, что есть и баллада, и довольно быстрая, злобная шняга. Так что в общих чертах это ещё одна пластинка TESTAMENT. Разнообразие TESTAMENT снова присутствует во всех формах. Но пока альбом не готов, и мы не можем послушать его. Мне сложнее всего — я хуже всех угадываю, какой будет та или иная композиция. Иногда я думаю, что это глупо, и все поддерживают меня, а иногда я воодушевлён материалом, а реакции никакой. Так что я не знаю, что это значит. Я просто подожду и посмотрю. Но я знаю, что играть материал в студии было очень напряжённо. Играть было нелегко, именно поэтому я чувствую, что материал злой, так как в нём присутствуют сложные, быстрые пассажи и всё в таком духе».




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