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Вокалист TESTAMENT: «За годы я раздвинул свои пределы»



Вокалист TESTAMENT Chuck Billy в недавнем интервью рассказал, как ему удается так долго сохранять свой голос:



«Рутина. Я бы сказал, что это рутина. Когда я проходил обучение вокалу и тренировки перед тем, как попасть в группу, то до сих пор использую ту же самую кассету для разминки, которую получил 40 лет назад. И теперь для меня это ментальная вещь. Я разогреваюсь с этой кассетой в течение 90 минут. Каждый раз перед любым выступлением я должен [разогреться]. И если я этого не делаю, мозг говорит: «Ты не готов петь. Ты не готов. Ты не разогрелся». Так что это психологический настрой.



На гастролях я предпочитаю делать все по-другому. Я не пью и не напиваюсь каждый вечер. Я отдыхаю. В последние — не знаю, может быть, четыре года или пять лет — я решил бросить курить траву перед туром и во время тура, что очень помогло повысить выносливость. Так что я всегда стараюсь держаться подальше от людей, которые болеют. Поэтому во время гастролей я постоянно стараюсь быть на сто процентов и следить за тем, что делаю. И, действительно, перед туром я много тренируюсь, езжу на велосипеде Peloton или занимаюсь чем-то подобным, пытаюсь укрепить свои легкие, чтобы быть готовым морально и стараюсь физически быть на сто процентов. И это приносит свои плоды. Это похоже на все, что вы делаете — если вы ходите в спортзал 30 лет, вы, вероятно, станете довольно сильным парнем, благодаря мышечной памяти и всему остальному. В вокальном плане все точно так же. За эти годы я познал свои пределы, раздвинул их, и теперь стараюсь использовать все свои возможности».







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