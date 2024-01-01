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*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 34
*Новая песня GRAVE DIGGER 27
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Testament

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У TESTAMENT есть 95%



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Гитарист TESTAMENT Eric Peterson в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как у группы дела с новым материалом:

«Я сочинил альбом с [новым барабанщиком TESTAMENT Chris Dovas], и это будет потрясающая пластинка. Я очень хочу, чтобы все ее услышали. В ней много всего. Он очень концентрированный, но в нем много составляющих».

Что касается того, на каком этапе сейчас находятся TESTAMENT в процессе работы над новым альбомом, Eric сказал:

«Я бы сказал, что мы на 95 процентов закончили запись. Осталось сделать несколько соло... Барабаны, бас [уже записаны]. Осталось немного гитар. Alex'у [Skolnick, лидер-гитарист TESTAMENT] осталось записать несколько соло, несколько соло и мне. По-моему, Chuck'у [Billy, вокалист TESTAMENT] предстоит записать еще две или три песни. Но все уже практически готово. Вся тяжелая работа сделана. Так что мы точно сможем представить его людям и сказать: «Смотрите, у нас есть альбом»».

Относительно даты выхода он сказал:

«Синглы точно в начале года, что касается альбома, то скорее где-то летом. Мы бы хотели выпустить все в мае, но посмотрим, что и как будет делать лейбл. Но совершенно точно несколько песен будут весной».




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