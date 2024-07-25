Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 30
*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 28
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 22
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
*KERRY KING: «SLAYER и до Европы доедет» 17
*Участники BLACK SABBATH за Астон Виллу! 17
*METALLICA, OZZY OSBOURNE, VAN HALEN, SCORPIONS с списке худш... 15
*Альбом KATATONIA выйдет на виниле 15
*ROB HALFORD о простате 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 30
*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 28
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 22
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
[= ||| все новости группы



*

Testament

*



25 июл 2024 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Мой сольник может продюсировать Jamey Jasta»

12 июл 2024 : 		 Ремастированные версии альбомов TESTAMENT

3 июл 2024 : 		 TESTAMENT переписали старое

26 июн 2024 : 		 TESTAMENT хотят закончить альбом за три недели

25 июн 2024 : 		 Барабанщик TESTAMENT исполняет

13 июн 2024 : 		 Вокалист TESTAMENT о новом материале: «На этой пластинке будут очень крутые вещи»

9 июн 2024 : 		 TESTAMENT обновили "The Legacy" и "The New Order"

2 май 2024 : 		 TESTAMENT приступили к записи

20 фев 2024 : 		 TESTAMENT отыграли специальный сет 'The Legacy' + 'The New Order'

1 фев 2024 : 		 Вокалист TESTAMENT сообщил, что новый альбом будет записан до лета

19 янв 2024 : 		 Работа над новым альбомом TESTAMENT кипит!

17 ноя 2023 : 		 TESTAMENT обещают что-то новое

24 авг 2023 : 		 Нервничает ли новый барабанщик TESTAMENT?

1 авг 2023 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Ой как все стало дорого»

24 июл 2023 : 		 Участники TESTAMENT джемуют

18 июл 2023 : 		 Барабанщик TESTAMENT: «Планирую подзадержаться»

17 июл 2023 : 		 Как CHRIS DOVAS попал в TESTAMENT

28 июн 2023 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Мы близки к середине»

23 июн 2023 : 		 Весь TESTAMENT на NUCLEAR BLAST

20 июн 2023 : 		 У TESTAMENT есть 5-6 песен

19 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления TESTAMENT

13 июн 2023 : 		 Видео с выступления TESTAMENT

4 июн 2023 : 		 Видео с выступления TESTAMENT

29 май 2023 : 		 PHIL DEMMEL отыграл первое шоу с TESTAMENT

28 май 2023 : 		 Видео с выступления TESTAMENT в формате квартета

25 май 2023 : 		 Гитарист TESTAMENT пропустит гастроли в Европе
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист TESTAMENT: «Мой сольник может продюсировать Jamey Jasta»



zoom
CHUCK BILLY в недавнем интервью подтвердил, что не оставил идею выпуска сольного альбома:

«На самом деле, на Milwaukee Metal Fest [в мае] я разговаривал с [фронтменом HATEBREED и организатором Milwaukee Metal Fest] Jamey Jasta. Я пел на сольных пластинках Jamey и делал некоторые материалы [с ним], и это были по-настоящему классные продукты. И вот я поговорил с ним о том, что, возможно, он спродюсирует для меня альбом и поработает над некоторыми песнями. И мы говорили вкратце о том, что он соберет несколько ребят, мы сведем музыку и сделаем что-нибудь. Но я хочу сделать что-то, что не будет похоже на TESTAMENT, это точно. Я сделал достаточно записей и песен [TESTAMENT]. Я хочу сделать что-то более простое, с олдскульным звучанием, как старые записи, которые мы слушали в 70-х и 80-х годах. Просто чистый и необработанный рок-н-ролл, может быть, немного блюза - просто что-то, где мне не придется сильно давить на голос, просто что-то, что будет комфортным и естественным.

У меня есть и другая сторона, которую я не выпячиваю в TESTAMENT, потому что не хочу ее менять. Но на сольном альбоме, я уверен, у меня будет такая возможность».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 7 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

25 июл 2024
Corpsegrinder04
" Но я хочу сделать что-то, что не будет похоже на TESTAMENT, это точно. Я сделал достаточно записей и песен [TESTAMENT]
У меня есть и другая сторона, которую я не выпячиваю в TESTAMENT."

Чего ты там на хуй сделал, чё там за другая сторона интересно, учитывая что в Тестаменте всю музыку Петерсен со Сколником пишут.
Обычный работник ртом и автор части текстов.
25 июл 2024
гладиатор
Corpsegrinder04, сколник может и пишет что, но он простой наёмник, а вот Чак партнёр Петерсона по,Testament, так что нифига он не обычный работник, обычный как раз Сколник.
25 июл 2024
Corpsegrinder04
гладиатор, c какого это перепуга Сколник простым наёмником стал ?
Он в группе вместе с Петерсеном почти с самого основания, у них первая демка , которая с Соузой на вокале была записана - вместе со Сколником. А Чак Билли пришёл уже потом, на записи первого альбома.
Да уходил он там в 90-х , ну так и правильно делал, с учётом какого говна они воротили начиная с Лоу.
25 июл 2024
гладиатор
Corpsegrinder04, но потом он ушёл и потерял всё свои права на партнёрство в компании. Ситуация схожа с Элефсоном и Мустейном. Тот тоже после ухода потерял всё свои права и вернулся как наёмник . Всё права на Тестамент принадлежат Эрику и Чаку, они - партнеры, остальные - наёмники, в том числе и Школьник. Впрочем, разубеждать не буду, можешь сам проверить.
25 июл 2024
Corpsegrinder04
гладиатор, ну если в таком ключе судить, то это мне до лампочки если честно, все эти юридические тонкости, кто там куда уходил приходил. Я могу обратный пример привести. Стратовариус и Тимо Толкки. Человек который группу создал по сути, который являлся автором 99.9 % всех песен, включая тексты и музыку, все лучшие альбомы, все хиты. С разными музыкантами - как с Лассилой и Иконеном конец80-х - 94, так и после них с котипелто юхансеном , йоргом. И потом, как у него пошли проблемы психического характера, человека просто лишили всех прав на группу, на её название итд итп. Хотя для меня лично стратовариус = Тимо Толкки, и ту хуету , что сейчас там порят Котипелто и Ко под вывеской Стратовариус, даже во внимание не беру.
Так, что какие там права у Билли , партнёрство итд итп, мне пофиг, я знаю прекрасно, что всю музыку в Тестаменте создают два человека, это Сколник и Петерссон.
25 июл 2024
гладиатор
Corpsegrinder04, я в том ключе, что, мол, Чак простой работник и никто, как раз наоборот - простой работник и никто там Школьник, пусть даже он частично соавтор музыки. Здесь опять прямая параллель с Мегадет, где гитаристы или Элефсон порой являются соавторами, оставаясь при этом бесправными наёмниками.
25 июл 2024
T
Termofucker
Corpsegrinder04, low и последующие альбомы охуенны,особенно The Gathering.
Like!1

просмотров: 446

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом