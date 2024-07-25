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Вокалист TESTAMENT: «Мой сольник может продюсировать Jamey Jasta»



CHUCK BILLY в недавнем интервью подтвердил, что не оставил идею выпуска сольного альбома:



«На самом деле, на Milwaukee Metal Fest [в мае] я разговаривал с [фронтменом HATEBREED и организатором Milwaukee Metal Fest] Jamey Jasta. Я пел на сольных пластинках Jamey и делал некоторые материалы [с ним], и это были по-настоящему классные продукты. И вот я поговорил с ним о том, что, возможно, он спродюсирует для меня альбом и поработает над некоторыми песнями. И мы говорили вкратце о том, что он соберет несколько ребят, мы сведем музыку и сделаем что-нибудь. Но я хочу сделать что-то, что не будет похоже на TESTAMENT, это точно. Я сделал достаточно записей и песен [TESTAMENT]. Я хочу сделать что-то более простое, с олдскульным звучанием, как старые записи, которые мы слушали в 70-х и 80-х годах. Просто чистый и необработанный рок-н-ролл, может быть, немного блюза - просто что-то, где мне не придется сильно давить на голос, просто что-то, что будет комфортным и естественным.



У меня есть и другая сторона, которую я не выпячиваю в TESTAMENT, потому что не хочу ее менять. Но на сольном альбоме, я уверен, у меня будет такая возможность».







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