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Пиво от TESTAMENT



Modist Brewing Company с радостью объявляет о выпуске своего нового пива Apocalyptic City, West Coast IPA, сваренного в сотрудничестве с иконами трэш-металла TESTAMENT. Этот лимитированный сорт воспевает знаковые мелодии и энергию Testament, обеспечивая сокрушительный IPA 6% ABV со всплесками смелых вкусов и интенсивного аромата.



Apocalyptic City — это ровный, среднегазированный IPA, который порадует ваши вкусовые рецепторы сбалансированной хмелевой горечью и яркими тропическими ароматами. Созданный на основе солода для светлого эля и венского солода Goldpils и охмеленный вручную хмелем Simcoe, Citra и Sultana, этот IPA сияет бледным золотисто-оранжевым оттенком. Во вкусе напитка чувствуются нотки ананасово-апельсинового мармелада, маракуйи и хвойных с цитрусовыми, создавая настоящий трэш-стайл.



Это сотрудничество объединяет песню TESTAMENT «Apocalyptic City», передающую хаос и мощь музыки группы, и стремление Modist расширить границы в пивоварении. В дополнение к уникальному профилю пива, на этикетке изображены работы талантливых Матса Энгстена и Вика Мойи, отражающие культовую трэш-металическую эстетику TESTAMENT.



«Мы очень рады сотрудничать с одной из величайших групп трэш-металла», — говорит Кейган Кни, совладелец и директор по развитию продукции Modist. «Это пиво — дань уважения грубой энергии и влиянию Testament, и мы не можем дождаться, когда их поклонники и поклонники нашего пива смогут попробовать Apocalyptic City».







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