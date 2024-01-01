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*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 33
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 25
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 16
*GENE SIMMONS: «Ну считают меня муда.com, и что с того?» 14
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Testament

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6 окт 2024 : 		 Пиво от TESTAMENT

16 сен 2024 : 		 MAYA NEELAKANTAN выступила с TESTAMENT

14 сен 2024 : 		 Кофе от TESTAMENT

12 сен 2024 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Новый альбом действительно звучит по-новому, современно и свежо»

2 сен 2024 : 		 Сведение TESTAMENT выполнит Jens Borgen

30 авг 2024 : 		 TESTAMENT будут сводить альбом зимой

22 авг 2024 : 		 Гитарист TESTAMENT очень доволен новым альбомом

12 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления TESTAMENT

27 июл 2024 : 		 ALEX SKOLNICK о новом TESTAMENT: «До конца года закончим»

26 июл 2024 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Трава на концерте KISS изменила для меня многое»

25 июл 2024 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Мой сольник может продюсировать Jamey Jasta»

12 июл 2024 : 		 Ремастированные версии альбомов TESTAMENT

3 июл 2024 : 		 TESTAMENT переписали старое

26 июн 2024 : 		 TESTAMENT хотят закончить альбом за три недели

25 июн 2024 : 		 Барабанщик TESTAMENT исполняет

13 июн 2024 : 		 Вокалист TESTAMENT о новом материале: «На этой пластинке будут очень крутые вещи»

9 июн 2024 : 		 TESTAMENT обновили "The Legacy" и "The New Order"

2 май 2024 : 		 TESTAMENT приступили к записи

20 фев 2024 : 		 TESTAMENT отыграли специальный сет 'The Legacy' + 'The New Order'

1 фев 2024 : 		 Вокалист TESTAMENT сообщил, что новый альбом будет записан до лета

19 янв 2024 : 		 Работа над новым альбомом TESTAMENT кипит!

17 ноя 2023 : 		 TESTAMENT обещают что-то новое

24 авг 2023 : 		 Нервничает ли новый барабанщик TESTAMENT?

1 авг 2023 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Ой как все стало дорого»

24 июл 2023 : 		 Участники TESTAMENT джемуют

18 июл 2023 : 		 Барабанщик TESTAMENT: «Планирую подзадержаться»
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Пиво от TESTAMENT



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Modist Brewing Company с радостью объявляет о выпуске своего нового пива Apocalyptic City, West Coast IPA, сваренного в сотрудничестве с иконами трэш-металла TESTAMENT. Этот лимитированный сорт воспевает знаковые мелодии и энергию Testament, обеспечивая сокрушительный IPA 6% ABV со всплесками смелых вкусов и интенсивного аромата.

Apocalyptic City — это ровный, среднегазированный IPA, который порадует ваши вкусовые рецепторы сбалансированной хмелевой горечью и яркими тропическими ароматами. Созданный на основе солода для светлого эля и венского солода Goldpils и охмеленный вручную хмелем Simcoe, Citra и Sultana, этот IPA сияет бледным золотисто-оранжевым оттенком. Во вкусе напитка чувствуются нотки ананасово-апельсинового мармелада, маракуйи и хвойных с цитрусовыми, создавая настоящий трэш-стайл.

Это сотрудничество объединяет песню TESTAMENT «Apocalyptic City», передающую хаос и мощь музыки группы, и стремление Modist расширить границы в пивоварении. В дополнение к уникальному профилю пива, на этикетке изображены работы талантливых Матса Энгстена и Вика Мойи, отражающие культовую трэш-металическую эстетику TESTAMENT.

«Мы очень рады сотрудничать с одной из величайших групп трэш-металла», — говорит Кейган Кни, совладелец и директор по развитию продукции Modist. «Это пиво — дань уважения грубой энергии и влиянию Testament, и мы не можем дождаться, когда их поклонники и поклонники нашего пива смогут попробовать Apocalyptic City».

TESTAMENT And Modist Brewing Co. Launch West Coast IPA "Apocalyptic City"




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