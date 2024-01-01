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*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 32
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 22
*Барабанщик IRON MAIDEN уже не может играть "Caught Somewhere... 19
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
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Testament

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ALEX SKOLNICK о новом TESTAMENT: «До конца года закончим»



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ALEX SKOLNICK в недавнем разговоре с Nothing Shocking рассказал о том, как идет работа над новым материалом:

«Процесс начался. На самом деле он начался в прошлом году. Мы с Eric Peterson — он основатель группы и второй гитарист — начали обмениваться идеями и работать над музыкой в прошлом году. А дальше обычно мы с ним собираемся вместе. Он работает с барабанщиком. У нас новый барабанщик, Chris Dovas, ему около 20 лет, и он просто потрясающе звучит. Он как раз в том возрасте, в котором нужно играть на барабанах в такой музыке. И с ним очень приятно работать. Так что сейчас мы находимся на том этапе, когда барабаны уже записаны, некоторые гитарные партии записаны. Мы работаем над вокальными идеями. И это определенно... Я бы не сказал, что работа еще в самом разгаре, но я бы сказал, что мы уже преодолели все трудности и более чем на полпути. И работа над альбомом должна быть завершена в ближайшее время, я думаю, к осени или в конце года, не позднее. И тогда он точно выйдет в следующем году».




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