сегодня



ALEX SKOLNICK о новом TESTAMENT: «До конца года закончим»



ALEX SKOLNICK в недавнем разговоре с Nothing Shocking рассказал о том, как идет работа над новым материалом:



«Процесс начался. На самом деле он начался в прошлом году. Мы с Eric Peterson — он основатель группы и второй гитарист — начали обмениваться идеями и работать над музыкой в прошлом году. А дальше обычно мы с ним собираемся вместе. Он работает с барабанщиком. У нас новый барабанщик, Chris Dovas, ему около 20 лет, и он просто потрясающе звучит. Он как раз в том возрасте, в котором нужно играть на барабанах в такой музыке. И с ним очень приятно работать. Так что сейчас мы находимся на том этапе, когда барабаны уже записаны, некоторые гитарные партии записаны. Мы работаем над вокальными идеями. И это определенно... Я бы не сказал, что работа еще в самом разгаре, но я бы сказал, что мы уже преодолели все трудности и более чем на полпути. И работа над альбомом должна быть завершена в ближайшее время, я думаю, к осени или в конце года, не позднее. И тогда он точно выйдет в следующем году».







+0 -0



просмотров: 52

