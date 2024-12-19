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Гитарист TESTAMENT: «Религия — зло!»



Гитарист TESTAMENT ALEX SKOLNICK в недавнем интервью спросили о футболке, которую он носил несколько лет назад, на ней был текст: «На спине этой футболки список научных открытий, которые впоследствии были доказаны религией как неправильные», а на спине футболки был изображён пустой список от 1 до 10:



«Я знаю, может быть, это немного провокационно, но мне нравится эта футболка, и я верю в то, что на ней написано. У меня также есть хорошие друзья, которые религиозны, и я не хотел бы оспаривать их религию, но у меня смешанные чувства по этому поводу, потому что мне кажется, что странно верить в то, что не доказано...



Я думаю, что религия создает больше проблем, чем решает. Я считаю, что это нормально — иметь свои убеждения, но есть вещи, о которых ты знаешь, что они произойдут, или можешь с уверенностью сказать, что они произойдут, а есть вещи, которые ты можешь представить себе как правду. И да, мне всегда нравилась история [английского астронома, математика и физика] Галлея. Эдмонд Галлей рассчитал возвращение кометы в 1758 году и сказал: "Комета прилетит". И все подумали, что он сошёл с ума. А он сказал: "И вот почему". У него были математические расчёты. И, конечно, он сказал: "В это время прилетит комета", и она прилетела. Он мог бы сказать: "Знаете что? Я — Бог, и я сделаю так, чтобы это случилось". Но он этого не сделал. Он мог бы создать организацию и заработать кучу денег... Но он этого не сделал. И я это уважаю.



Я знаю, что сейчас мы переживаем время, когда компетенция учёных подвергается большому сомнению: как они могли так ошибиться во время пандемии? Но, по крайней мере, учёные, в большинстве своём хорошие, признают, что они ошибаются. К сожалению, религиозные люди редко признают, что ошибаются.



В религии происходит много ужасных вещей, и об этом написано много хэви-металлических песен. Мы, конечно, не первая группа, которая заявляет об этом, — не то чтобы у нас было много песен об этом, но в реальной жизни меня иногда беспокоит та чрезмерная роль, которую религия играет в нашем обществе».







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