Гитарист TESTAMENT: «В ранние годы мне было что доказывать»



ALEX SKOLNICK в недавнем интервью ответил на вопрос, почему для него было важно продемонстрировать свои навыки соло-гитариста в ранние годы группы, например, в песне "Practice What You Preach", которая содержит соло длительностью 1 минута 20 секунд в пятиминутном треке:



«Ну, тогда это было в порядке вещей. Сейчас, я думаю, мне бы не позволили исполнить такое длинное соло [смеется]. Я всё ещё играю длинные соло вживую. Но да, отчасти я чувствовал, что нужно что-то доказывать, потому что та область музыки, из которой мы пришли, была в некотором роде гаражным роком. Было много примеров гаражного рока — VENOM, например. Не знаю, можно ли считать их первой блэк-металл-группой или первой дэт-металл-группой... VENOM были своего рода гаражной группой. MOTÖRHEAD — потрясающая гаражная группа. Ранний материал SLAYER был сырым и гаражным. Это было потрясающе. Я бы и не хотел, чтобы они звучали иначе.



Но в такой музыке я никогда не слышал... Я был большим поклонником виртуозных гитаристов: Рэнди Роудса, Uli John Roth'a, конечно же, Эдди Ван Халена, хотя VAN HALEN были гораздо более коммерческими, чем та музыка, которую играли мы. Мы все любили VAN HALEN. Так что я тяготел к подобным музыкантам. И всегда существовало соперничество между Южной Калифорнией и Северной Калифорнией. У нас была сцена с быстрыми, тяжёлыми группами, а в Южной Калифорнии в основном глэм-коммерческие группы, и у некоторых из них — DOKKEN, RATT — были просто невероятные гитаристы. Мне нравилась игра гитариста RATT Warren'a DeMartini. И до сих пор нравится. Если я слышу эти песни на SiriusXM или ещё где-нибудь, я просто в ауте. Эта музыка очень хорошо сохранилась. Так что я больше предпочитал партии соло-гитары именно в таком духе. Я подумал: "Нам нужна тяжёлая, северокалифорнийская, быстрая, агрессивная музыка, но с соло вот такого качества". Никто ничего подобного не исполнял. Так что в то время я исходил именно из такой точки зрения. Теперь всё изменилось. Теперь грандиозные соло в металле считаются обычным делом. Но в то время я получил много критики за это. Я помню, как люди говорили: "Ты звучишь как гитарист из Лос-Анджелеса. Тебе нужно перейти в глэм-группу". Но сейчас существуют ультратяжёлые группы с отличными гитаристами — их слишком много, чтобы перечислять. Есть REVOCATION, THE BLACK DAHLIA MURDER, CHILDREN OF BODOM — да упокоится Алекси [Лайхо] с миром. Их очень много. Быть виртуозным гитаристом в тяжёлой музыке теперь вполне нормально, но в то время всё было совсем не так».







