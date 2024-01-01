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Кофе от TESTAMENT



Достаточно ли вы смелы, чтобы глотнуть кофе и просветиться?! Официальный кофе Brazen от TESTAMENT исследует истинное происхождение кофе от древних храмовых ритуалов до сказочных историй о ядовитых чудодейственных эликсирах. Brazen - это божественная темная обжарка, зловеще ровная и дерзко насыщенная, чистейшая форма специального кофе, тщательно обжаренного до совершенства. Из Brazen получается дьявольский напиток, дьявольский эспрессо и злобное «холодное варево».



TESTAMENT: «Эти фирменные коллекционные банки (12 унций) можно будет купить только во время тура, когда мы вознесем Каина и воцаримся в кофейной индустрии с Brazen. Мы хотим, чтобы фанаты также помогли нам выбрать путь, поэтому мы привезем в тур две разные версии Brazen, и вы сможете сказать нам в социальных сетях, какой из них будет выбран в качестве жертвенного агнца, так что делитесь с нами в социальных сетях и оставляйте свои отзывы».



Concept Cafes: «TESTAMENT оказали настолько сильное влияние на металл, что, работая с ребятами, мы действительно хотели скромно отдать дань этому наследию, создав монументальную концепцию кофе для металлического сообщества. Мы всегда хотели исследовать происхождение кофе и воплотить эти легенды в жизнь, рассказав о них TESTAMENT». Brazen включает в себя элементы и экзистенциальные идеологии, охватывающие весь период легендарной карьеры TESTAMENT, и смешивает все это в одном убийственном ударе. Мы знаем только одно: этот кофе — только для самых смелых душ!»







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