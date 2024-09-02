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Testament

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Сведение TESTAMENT выполнит Jens Borgen



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Басист TESTAMENT Eric Peterson рассказал в недавней беседе о том, как идет процесс работы над новым альбомом:

«Он готов примерно на 90 процентов. И в декабре его сведёт Jens Bogren. Он продюсер из Швеции, и он делал - Боже, он работал с KREATOR, он сейчас занимается новым BEHEMOTH, он работал с IN FLAMES, ARCH ENEMY. Множество европейских групп. Обычно мы работаем с Andy Sneap, но он [гастролирующий гитарист] в JUDAS PRIEST, и он сказал: «Братан, мне нужно немного отдохнуть». Но это хорошая замена. Полагаю, Jens отлично справится с работой. И да, на этой пластинке много сумасшедших вещей. Мне не терпится, чтобы все ее услышали».




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2 сен 2024
Вашингтон Ирвинг
Богрен, не Борген
2 сен 2024
W
Wasiliy
Какой нахер басист? Эрик Петерсон гитарист! Я просто в ахуе админы.

просмотров: 66

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