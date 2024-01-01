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Гитарист TESTAMENT о новом ударнике



Eric Peterson в программе "Wired In The Empire" рассказал о недавних переменах за барабанной стойкой:



«Когда Gene ушёл, стало известно, что мы получили много видео, и я разговаривал с несколькими музыкантами. Крис был моим выбором. Потом Lombardo связался с Chuck'ом, а затем и со мной, и все очень хотели играть с ним. Поэтому я сказал Chris'y: "Мы будем иметь тебя в виду и посмотрим, что из этого выйдет". И, конечно, через пару месяцев я сказал: "Lombardo не может участвовать в следующем концерте. И он может участвовать только в избранных концертах. О Боже, опять началось". Другие ребята сказали: "Давайте позовём Tempesta или Bostaph'a", и мы знали, что это не навсегда, но, может быть, они придут, и... Я сказал: "А давайте попробуем этого парня". И когда он пришёл, мы просто ахнули. С его уровнем энергии мы стали играть быстрее, но не до такой степени, чтобы сказать: "Сбавьте обороты. Мы больше не можем играть так быстро". Он облегчил нам грув и вернул жизнь. И на новой пластинке, которую мы записали вместе, есть хорошие вибрации».







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