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Testament

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Барабанщик TESTAMENT исполняет



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В видео, опубликованном ниже, барабанщик TESTAMENT Chris Dovas принял вызов от MEINL Cymbals и исполнил "Native Blood".




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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25 июн 2024
Mister
Посмотрел это видео и другие кавера на ютубе, и, походу, никто не услышал, что там в припеве под бласт-битом Хоглан периодически галоп бочкой играет, а не просто стандартные восьмые

просмотров: 258

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