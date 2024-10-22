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*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 23
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 21
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Testament

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Вокалистка NIGHTWISH на новом альбоме TESTAMENT



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Вокалист TESTAMENT Chuck Billy в недавнем интервью признался, что Floor Jansen примет участие в новом альбоме:

«На этой пластинке есть... я не хочу говорить слово "баллада", но мы написали более медленную песню, как это было в 80-х и 90-х годах. И она действительно потрясающая, по-настоящему хорошая. Мы собираемся пригласить вокалистку Floor Jansen из NIGHTWISH. Она будет петь вместе со мной. И мы добавим в песню струнную секцию.

Мы не боимся рисковать, когда многие группы критикуют тебя, типа: «О, мы не пишем баллады». Для чего вы это делаете?» Но понимаете, в чем фишка? На данном этапе нашей жизни и карьеры мы делаем то, что приносит нам радость, в первую очередь, и то, что мы считаем хорошим, правильным, и эта песня как раз подходит для того, чтобы сделать что-то подобное».



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КомментарииСкрыть/показать 9 )

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22 окт 2024
G
Gleb Monster
Хуёвая затея.
Like!1
22 окт 2024
Corpsegrinder04
Gleb Monster, соглашусь. Одна единственная крутая баллада у них была The Legacy на 1990-м альбоме.
22 окт 2024
Вашингтон Ирвинг
Corpsegrinder04, ооо, Return to Serenity? крутейшая вещь, там Скольник своими быстрыми нотками в куплетах все зарешал
Like!1
22 окт 2024
Corpsegrinder04
Вашингтон Ирвинг, чёт не нравится. Легаси по мне попизже будет.
22 окт 2024
Вашингтон Ирвинг
Corpsegrinder04, ебать я промахнулся, ты же про конкретную песня написал
не спал нихуя, туплю
22 окт 2024
D
Dichlofos
Corpsegrinder04, trail of tears охуенна.
22 окт 2024
M
Mateas89
Ну, в балладах как таковых вообще ничего плохого нет, главное, чтоб на выходе не получилась вымученная нудятина.
22 окт 2024
olly71
ну как минимум одна крутая баллада у них в истории есть The Legacy . почему бы не повторить что то если получится ?
22 окт 2024
Lord Iscariah
Фу бля. ненавижу эту пизду

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