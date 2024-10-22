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Вокалистка NIGHTWISH на новом альбоме TESTAMENT



Вокалист TESTAMENT Chuck Billy в недавнем интервью признался, что Floor Jansen примет участие в новом альбоме:



«На этой пластинке есть... я не хочу говорить слово "баллада", но мы написали более медленную песню, как это было в 80-х и 90-х годах. И она действительно потрясающая, по-настоящему хорошая. Мы собираемся пригласить вокалистку Floor Jansen из NIGHTWISH. Она будет петь вместе со мной. И мы добавим в песню струнную секцию.



Мы не боимся рисковать, когда многие группы критикуют тебя, типа: «О, мы не пишем баллады». Для чего вы это делаете?» Но понимаете, в чем фишка? На данном этапе нашей жизни и карьеры мы делаем то, что приносит нам радость, в первую очередь, и то, что мы считаем хорошим, правильным, и эта песня как раз подходит для того, чтобы сделать что-то подобное». http://www.testamentlegions.com





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