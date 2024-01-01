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*Новое видео DREAM THEATER 26
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 21
*Новое видео EDGE OF SANITY 19
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 15
*ALICE COOPER: «Хард-рок вечен!» 14
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Queen

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29 окт 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

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14 окт 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”
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ROGER TAYLOR о новой музыке QUEEN: «А почему бы и не...»



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ROGER TAYLOR в интервью Uncut ответил на вопрос, могут ли QUEEN записать и выпустить новую музыку:

«Думаю, что мы можем. Brian и я об этом как-то говорили и пришли к решению, что если у нас будет достойный материал, то почему бы и нет? Мы можем выступать, мы можем петь, так что не вижу причин, почему бы нам это не провернуть!»




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