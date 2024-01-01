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ROGER TAYLOR о новой музыке QUEEN: «А почему бы и не...»



ROGER TAYLOR в интервью Uncut ответил на вопрос, могут ли QUEEN записать и выпустить новую музыку:



«Думаю, что мы можем. Brian и я об этом как-то говорили и пришли к решению, что если у нас будет достойный материал, то почему бы и нет? Мы можем выступать, мы можем петь, так что не вижу причин, почему бы нам это не провернуть!»







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