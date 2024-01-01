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*Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае 25
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*Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае 25
*Новое видео NIGHTWISH 24
*Видео с выступления SLAYER 23
*Drum-cam от PANTERA 23
*LINKIN PARK исполнили новую песню 19
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Queen

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Новое видео QUEEN



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"Son And Daughter", новое видео группы QUEEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома, выпущенного в 1973 году. Он будет переиздан 25 октября, детали доступны по этому адресу

Watch QUEEN's 1975 Performance Of "Son And Daughter" From London's Hammersmith Odeon; Official Video




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