23 окт 2024



JOHN DEACON принимает решения в QUEEN



Brian May в недавней беседе c Mojo ответил на вопрос о том, принимает ли JOHN DEACON какие-либо решения относительно деятельности QUEEN:



«John всё ещё может сказать „да“ или „нет“. Мы получаем сообщения о том, что он доволен тем, что мы делаем, но он не хочет напрягаться, чтобы участвовать в творчестве, и мы это уважаем. С Фредди мы, к сожалению, не можем поговорить. Но мы вчетвером так долго работали в одной команде, что мы с Roger'ом прекрасно представляем, что скажут наши коллеги по Queen. Эта связь длится дольше, чем чей-либо брак»







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