Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Умер Пол Ди'Анно 33
*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 29
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 27
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 23
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 21
*IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно 20
*Новое видео ПАТРИАРХЪ 18
*DREAM THEATER отыграли первое за 14 лет шоу с Mike'ом 17
*ROB HALFORD: «Сейчас в Америке пропаганда как никогда сильна... 15
*Сборник кавер-версий IRON MAIDEN от THOMAS ZWIJSEN 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Умер Пол Ди'Анно 33
*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 29
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 27
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 23
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 21
[= ||| все новости группы



*

Queen

*



23 окт 2024 : 		 JOHN DEACON принимает решения в QUEEN

20 окт 2024 : 		 Queen The Greatest Special: The Story Of Queen 1 - Part 1

17 окт 2024 : 		 BRIAN MAY представляет QUEEN I

16 окт 2024 : 		 ROGER TAYLOR о новой музыке QUEEN: «А почему бы и не...»

13 окт 2024 : 		 Концертное видео QUEEN

8 окт 2024 : 		 Тизер нового релиза QUEEN

26 сен 2024 : 		 Новое видео QUEEN

15 сен 2024 : 		 Новое видео QUEEN

14 сен 2024 : 		 Гитарист QUEEN пересобрал первый альбом

15 июл 2024 : 		 GABBI GUNN исполняет QUEEN

21 июн 2024 : 		 Sony Music купит каталог QUEEN за миллиард фунтов

8 июн 2024 : 		 Каталог QUEEN может уйти за миллиард

23 апр 2024 : 		 Трейлер нового релиза QUEEN

18 мар 2024 : 		 Концертный релиз QUEEN выйдет весной

17 мар 2024 : 		 Гитарист QUEEN о Фредди Меркьюри: «Он был мастером риффов»

29 фев 2024 : 		 Вокалист QUEEN может снова выйти на сцену в виде голограммы

15 фев 2024 : 		 CAMILLE AND KENNERLY исполняют QUEEN

14 фев 2024 : 		 Гитарист QUEEN: «Боуи убрал мои риффы»

11 фев 2024 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

4 фев 2024 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

13 янв 2024 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

18 дек 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

11 дек 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

17 ноя 2023 : 		 Концертное видео QUEEN 1985 года

11 ноя 2023 : 		 QUEEN выпустили новый сингл

4 ноя 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”
Показать далее
| - |

|||| 23 окт 2024

JOHN DEACON принимает решения в QUEEN



zoom
Brian May в недавней беседе c Mojo ответил на вопрос о том, принимает ли JOHN DEACON какие-либо решения относительно деятельности QUEEN:

«John всё ещё может сказать „да“ или „нет“. Мы получаем сообщения о том, что он доволен тем, что мы делаем, но он не хочет напрягаться, чтобы участвовать в творчестве, и мы это уважаем. С Фредди мы, к сожалению, не можем поговорить. Но мы вчетвером так долго работали в одной команде, что мы с Roger'ом прекрасно представляем, что скажут наши коллеги по Queen. Эта связь длится дольше, чем чей-либо брак»

QUEENвЂ™s BRIAN MAY Says Retired Bassist JOHN DEACON вЂњStill Has A вЂYesвЂ™ Or вЂNoвЂ™ SayвЂќ In Band Decisions




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 189

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом