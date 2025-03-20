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Queen

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Будет ли от QUEEN что-то новое?



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В интервью Mojo у гитариста QUEEN Brian'a May спросили, есть ли шанс услышать от группы какой-то новый материал:

«Я думаю, это может произойти. Мы с Roger'ом постоянно сочиняем, придумываем идеи и делаем что-то в наших студиях. У меня прямо сейчас перед глазами могут быть зачатки песни QUEEN. Всё дело в том, превратится ли эта идея во что-то или нет. Прорастёт ли это семя».






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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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20 мар 2025
father
А у них вообще был оригинальный материал без Фредди?

просмотров: 262

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