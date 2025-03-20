сегодня



Будет ли от QUEEN что-то новое?



В интервью Mojo у гитариста QUEEN Brian'a May спросили, есть ли шанс услышать от группы какой-то новый материал:



«Я думаю, это может произойти. Мы с Roger'ом постоянно сочиняем, придумываем идеи и делаем что-то в наших студиях. У меня прямо сейчас перед глазами могут быть зачатки песни QUEEN. Всё дело в том, превратится ли эта идея во что-то или нет. Прорастёт ли это семя».











+0 -1



( 2 ) просмотров: 262

