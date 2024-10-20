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*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 23
*Новое видео EDGE OF SANITY 19
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 18
*Новое видео ПАТРИАРХЪ 16
*ROB HALFORD: «Сейчас в Америке пропаганда как никогда сильна... 15
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Queen

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29 окт 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”
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Queen The Greatest Special: The Story Of Queen 1 - Part 1



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По случаю релиза обновленной версии дебютного альбома, Brian May и Roger Taylor вспоминают то, как проходила запись этого альбома — ролик Queen The Greatest Special: The Story Of Queen 1 - Part 1 доступен ниже, а вторая часть будет выпущена в ноябре.

QUEEN Release "Queen The Greatest Special: The Story Of Queen 1 - Part 1"; Video




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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20 окт 2024
resurgamresponses
The 6CD + 1 LP Queen I box set contains 63 tracks with 43 brand new mixes, comprising the original album with its intended running order restored, intimate fly-on-the-wall audio of Queen in the studio, demos, rare live tracks, and previously unheard recordings from Queen’s first-ever live performance in London, August 1970. Absent from the 1973 release, the song “Mad the Swine” has been reinstated to its original place in the running order. A 108-page book
с сайта квинов
"""""включающий оригинальный альбом с восстановленным предполагаемым порядком исполнения""""

просмотров: 146

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