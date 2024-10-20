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Queen The Greatest Special: The Story Of Queen 1 - Part 1



По случаю релиза обновленной версии дебютного альбома, Brian May и Roger Taylor вспоминают то, как проходила запись этого альбома — ролик Queen The Greatest Special: The Story Of Queen 1 - Part 1 доступен ниже, а вторая часть будет выпущена в ноябре.







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