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*БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ 25
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Queen

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Новое видео QUEEN



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"The Night Comes Down", новое видео группы QUEEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома, выпущенного в 1973 году. Он будет переиздан 25 октября, детали доступны по этому адресу

QUEEN Premier Brand New Music Video For Debut Album Track




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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15 сен 2024
Klawd Air
Хм, мне не очень понравился новый варик. Старый микс более цельно звучит, несмотря на некоторую устарелость.

просмотров: 296

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