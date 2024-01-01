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*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 27
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 21
*Новое видео DREAM THEATER 20
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Мы не ссорились!» 13
*Басист JUDAS PRIEST об альбоме "Nostradamus" 13
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Queen

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13 окт 2024 : 		 Концертное видео QUEEN

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26 сен 2024 : 		 Новое видео QUEEN

15 сен 2024 : 		 Новое видео QUEEN

14 сен 2024 : 		 Гитарист QUEEN пересобрал первый альбом

15 июл 2024 : 		 GABBI GUNN исполняет QUEEN

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23 апр 2024 : 		 Трейлер нового релиза QUEEN

18 мар 2024 : 		 Концертный релиз QUEEN выйдет весной

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29 фев 2024 : 		 Вокалист QUEEN может снова выйти на сцену в виде голограммы

15 фев 2024 : 		 CAMILLE AND KENNERLY исполняют QUEEN

14 фев 2024 : 		 Гитарист QUEEN: «Боуи убрал мои риффы»

11 фев 2024 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

4 фев 2024 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

13 янв 2024 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

18 дек 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

11 дек 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

17 ноя 2023 : 		 Концертное видео QUEEN 1985 года

11 ноя 2023 : 		 QUEEN выпустили новый сингл

4 ноя 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

29 окт 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

22 окт 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

14 окт 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

10 окт 2023 : 		 PAUL RODGERS: «ADAM LAMBERT идеально подходит для QUEEN»
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Концертное видео QUEEN



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"Modern Times Rock 'n' Roll", концертное видео группы QUEEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из новой версии альбома I, выход которой намечен на 25 октября:

QUEEN Performs "Modern Times Rock 'N' Roll" In Earliest Professionally Filmed Video Footage




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