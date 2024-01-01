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*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 41
*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 23
*Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!» 21
*Новый альбом CREMATORY выйдет весной 17
*Гитарист EXODUS: «DESTRUCTION и KREATOR заслуживают большего... 17
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Queen

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2 ноя 2024 : 		 Queen The Greatest Special: The Story Of Queen 1 - Part 2

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20 окт 2024 : 		 Queen The Greatest Special: The Story Of Queen 1 - Part 1

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18 мар 2024 : 		 Концертный релиз QUEEN выйдет весной

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Queen The Greatest Special: The Story Of Queen 1 - Part 2



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По случаю релиза обновленной версии дебютного альбома, Brian May и Roger Taylor вспоминают то, как проходила запись этого альбома — ролик Queen The Greatest Special: The Story Of Queen 1 - Part 2 доступен ниже

QUEEN Release




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