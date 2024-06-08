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Каталог QUEEN может уйти за миллиард



По сообщениям, Sony Music ведет переговоры о приобретении каталога культовой британской рок-группы Queen, сообщает Music Business Worldwide.



По данным Bloomberg, опубликовавшего в среду (29 мая) статью со ссылкой на источники, в которой говорится, что Sony в настоящее время «работает с другим инвестором» над сделкой, которая «потенциально может составить 1 миллиард долларов».



Bloomberg добавил, что переговоры «продолжаются и могут не привести к соглашению», но потенциальная сделка будет включать «мерчендайзинг и другие возможности для бизнеса».







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