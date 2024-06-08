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Queen

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Каталог QUEEN может уйти за миллиард



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По сообщениям, Sony Music ведет переговоры о приобретении каталога культовой британской рок-группы Queen, сообщает Music Business Worldwide.

По данным Bloomberg, опубликовавшего в среду (29 мая) статью со ссылкой на источники, в которой говорится, что Sony в настоящее время «работает с другим инвестором» над сделкой, которая «потенциально может составить 1 миллиард долларов».

Bloomberg добавил, что переговоры «продолжаются и могут не привести к соглашению», но потенциальная сделка будет включать «мерчендайзинг и другие возможности для бизнеса».

Report: Sony Music In Talks To Buy QUEEN's Music Catalog In Potential $1 Billion Deal




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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8 июн 2024
Вашингтон Ирвинг
Вот это был мужчина.
Like!2
8 июн 2024
Орион
Вашингтон Ирвинг, не отбирай работу у Old Nothing'a
8 июн 2024
S
SS-ULTRA
Я то думал, что под каталогом понимают всё дискографию (синглы, ЕР, альбомы и др.) А здесь вон оно что.
Like!1

просмотров: 195

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