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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 42
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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 42
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 34
*BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!» 22
*NIGHTWISH от TARJA 18
*RITCHIE BLACKMORE: «Ну и хрень же крутят на радио!» 18
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Queen

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14 дек 2024 : 		 Queen The Greatest Special

24 ноя 2024 : 		 Концертное видео QUEEN

11 ноя 2024 : 		 Queen The Greatest Special: The Story Of Queen 1 - Part 3

2 ноя 2024 : 		 Queen The Greatest Special: The Story Of Queen 1 - Part 2

28 окт 2024 : 		 Обновленное видео QUEEN

23 окт 2024 : 		 JOHN DEACON принимает решения в QUEEN

20 окт 2024 : 		 Queen The Greatest Special: The Story Of Queen 1 - Part 1

17 окт 2024 : 		 BRIAN MAY представляет QUEEN I

16 окт 2024 : 		 ROGER TAYLOR о новой музыке QUEEN: «А почему бы и не...»

13 окт 2024 : 		 Концертное видео QUEEN

8 окт 2024 : 		 Тизер нового релиза QUEEN

26 сен 2024 : 		 Новое видео QUEEN

15 сен 2024 : 		 Новое видео QUEEN

14 сен 2024 : 		 Гитарист QUEEN пересобрал первый альбом

15 июл 2024 : 		 GABBI GUNN исполняет QUEEN

21 июн 2024 : 		 Sony Music купит каталог QUEEN за миллиард фунтов

8 июн 2024 : 		 Каталог QUEEN может уйти за миллиард

23 апр 2024 : 		 Трейлер нового релиза QUEEN

18 мар 2024 : 		 Концертный релиз QUEEN выйдет весной

17 мар 2024 : 		 Гитарист QUEEN о Фредди Меркьюри: «Он был мастером риффов»

29 фев 2024 : 		 Вокалист QUEEN может снова выйти на сцену в виде голограммы

15 фев 2024 : 		 CAMILLE AND KENNERLY исполняют QUEEN

14 фев 2024 : 		 Гитарист QUEEN: «Боуи убрал мои риффы»

11 фев 2024 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

4 фев 2024 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

13 янв 2024 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”
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Queen The Greatest Special



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QUEEN опубликовали новый ролик из серии "Queen The Greatest Special".

QUEEN Release Queen The Greatest Special: Behind The Promo Videos




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