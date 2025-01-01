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*Видео с текстом от DESTINITY 418
*Умер Джон Сайкс 148
*LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE 46
*MICHAEL SCHENKER: «Мне нравится выбирать те ноты, которые я ... 39
*MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё с... 39
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Queen

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25 янв 2025 : 		 Queen The Greatest Special

25 дек 2024 : 		 Концертное видео QUEEN

23 дек 2024 : 		 Queen The Greatest Special

14 дек 2024 : 		 Queen The Greatest Special

24 ноя 2024 : 		 Концертное видео QUEEN

11 ноя 2024 : 		 Queen The Greatest Special: The Story Of Queen 1 - Part 3

2 ноя 2024 : 		 Queen The Greatest Special: The Story Of Queen 1 - Part 2

28 окт 2024 : 		 Обновленное видео QUEEN

23 окт 2024 : 		 JOHN DEACON принимает решения в QUEEN

20 окт 2024 : 		 Queen The Greatest Special: The Story Of Queen 1 - Part 1

17 окт 2024 : 		 BRIAN MAY представляет QUEEN I

16 окт 2024 : 		 ROGER TAYLOR о новой музыке QUEEN: «А почему бы и не...»

13 окт 2024 : 		 Концертное видео QUEEN

8 окт 2024 : 		 Тизер нового релиза QUEEN

26 сен 2024 : 		 Новое видео QUEEN

15 сен 2024 : 		 Новое видео QUEEN

14 сен 2024 : 		 Гитарист QUEEN пересобрал первый альбом

15 июл 2024 : 		 GABBI GUNN исполняет QUEEN

21 июн 2024 : 		 Sony Music купит каталог QUEEN за миллиард фунтов

8 июн 2024 : 		 Каталог QUEEN может уйти за миллиард

23 апр 2024 : 		 Трейлер нового релиза QUEEN

18 мар 2024 : 		 Концертный релиз QUEEN выйдет весной

17 мар 2024 : 		 Гитарист QUEEN о Фредди Меркьюри: «Он был мастером риффов»

29 фев 2024 : 		 Вокалист QUEEN может снова выйти на сцену в виде голограммы

15 фев 2024 : 		 CAMILLE AND KENNERLY исполняют QUEEN

14 фев 2024 : 		 Гитарист QUEEN: «Боуи убрал мои риффы»
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|||| 25 янв 2025

Queen The Greatest Special



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QUEEN опубликовали новый ролик из серии "Queen The Greatest Special".

QUEEN Release Queen The Greatest Special: The Drum Sound; Video




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