Íîâûé ìèëëèàðä QUEEN

16 фев 2025



Ќовый миллиард QUEEN



’ит QUEEN "Crazy Little Thing Called Love" также стал участником клуба миллиардеров Spotify.









рЯТО Queen's вАШCrazy Little Thing Called LoveвАЩ has hit 1 BILLION streams on @Spotify ! рЯСС





