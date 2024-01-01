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*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 33
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*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Мы не ссорились!» 12
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*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 33
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 26
*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 17
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 16
*GENE SIMMONS: «Ну считают меня муда.com, и что с того?» 14
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Queen

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8 окт 2024 : 		 Тизер нового релиза QUEEN

26 сен 2024 : 		 Новое видео QUEEN

15 сен 2024 : 		 Новое видео QUEEN

14 сен 2024 : 		 Гитарист QUEEN пересобрал первый альбом

15 июл 2024 : 		 GABBI GUNN исполняет QUEEN

21 июн 2024 : 		 Sony Music купит каталог QUEEN за миллиард фунтов

8 июн 2024 : 		 Каталог QUEEN может уйти за миллиард

23 апр 2024 : 		 Трейлер нового релиза QUEEN

18 мар 2024 : 		 Концертный релиз QUEEN выйдет весной

17 мар 2024 : 		 Гитарист QUEEN о Фредди Меркьюри: «Он был мастером риффов»

29 фев 2024 : 		 Вокалист QUEEN может снова выйти на сцену в виде голограммы

15 фев 2024 : 		 CAMILLE AND KENNERLY исполняют QUEEN

14 фев 2024 : 		 Гитарист QUEEN: «Боуи убрал мои риффы»

11 фев 2024 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

4 фев 2024 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

13 янв 2024 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

18 дек 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

11 дек 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

17 ноя 2023 : 		 Концертное видео QUEEN 1985 года

11 ноя 2023 : 		 QUEEN выпустили новый сингл

4 ноя 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

29 окт 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

22 окт 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

14 окт 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

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6 окт 2023 : 		 QUEEN + ADAM LAMBERT открыли тур
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Тизер нового релиза QUEEN



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25 октября состоится релиз расширенной версии дебютного альбома QUEEN Queen I Collector’s Edition — тизер доступен ниже.

QUEEN - Official Video Teaser For Queen I: Collector's Edition Available




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