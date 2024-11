сегодня



Queen The Greatest Special: The Story Of Queen 1 - Part 3



По случаю релиза обновленной версии дебютного альбома, Brian May и Roger Taylor вспоминают то, как проходила запись этого альбома — ролик Queen The Greatest Special: The Story Of Queen 1 - Part 3 доступен ниже.







+0 -0



просмотров: 88