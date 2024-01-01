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*KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу» 38
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 23
*LINKIN PARK исполнили новую песню 17
*SEBASTIAN BACH сунул за Камалу 16
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Queen

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Queen The Greatest Special: The Story Of Queen 1 - Part 3



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По случаю релиза обновленной версии дебютного альбома, Brian May и Roger Taylor вспоминают то, как проходила запись этого альбома — ролик Queen The Greatest Special: The Story Of Queen 1 - Part 3 доступен ниже.

QUEEN Release Queen The Greatest Special: The Story Of Queen 1 - Episode 3:




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