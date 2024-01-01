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*KISS набрали миллиард 31
*Лидер STRYPER: «Все думают, что рокеры богаты, но это чушь!» 25
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*PAUL STANLEY: «Я был убеждён, что могу играть на гитаре, хот... 20
*Вокалист METALLICA снялся в новом фильме 19
*DAVID ELLEFSON: «Выйду ли я на одну сцену с Dave'ом вновь?» 18
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*KISS набрали миллиард 31
*Лидер STRYPER: «Все думают, что рокеры богаты, но это чушь!» 25
*Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода 24
*SERJ TANKIAN: «Если SYSTEM OF A DOWN будут продолжать с друг... 23
*PAUL STANLEY: «Я был убеждён, что могу играть на гитаре, хот... 20
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Queen

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15 июл 2024 : 		 GABBI GUNN исполняет QUEEN

21 июн 2024 : 		 Sony Music купит каталог QUEEN за миллиард фунтов

8 июн 2024 : 		 Каталог QUEEN может уйти за миллиард

23 апр 2024 : 		 Трейлер нового релиза QUEEN

18 мар 2024 : 		 Концертный релиз QUEEN выйдет весной

17 мар 2024 : 		 Гитарист QUEEN о Фредди Меркьюри: «Он был мастером риффов»

29 фев 2024 : 		 Вокалист QUEEN может снова выйти на сцену в виде голограммы

15 фев 2024 : 		 CAMILLE AND KENNERLY исполняют QUEEN

14 фев 2024 : 		 Гитарист QUEEN: «Боуи убрал мои риффы»

11 фев 2024 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

4 фев 2024 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

13 янв 2024 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

18 дек 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

11 дек 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

17 ноя 2023 : 		 Концертное видео QUEEN 1985 года

11 ноя 2023 : 		 QUEEN выпустили новый сингл

4 ноя 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

29 окт 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

22 окт 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

14 окт 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

10 окт 2023 : 		 PAUL RODGERS: «ADAM LAMBERT идеально подходит для QUEEN»

6 окт 2023 : 		 QUEEN + ADAM LAMBERT открыли тур

2 окт 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

8 сен 2023 : 		 Пианино, за которым Фредди написал "Богемскую рапсодию", ушло за два миллиона+

4 сен 2023 : 		 Гитарист QUEEN об искусственном интеллекте: «Это не вызывает у меня радости»

27 авг 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”
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|||| сегодня

GABBI GUNN исполняет QUEEN



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GABBI GUNN представила видео собственного прочтения хита QUEEN "Who Wants To Live Forever".

Vocalist GABBI GUNN Performs QUEEN Classic "Who Wants To Live Forever" For The Ken Tamplin Music Academy (Video)




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