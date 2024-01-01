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Sony Music купит каталог QUEEN за миллиард фунтов



По сообщению Variety, Sony Music собирается приобрести музыкальный каталог рок-группы QUEEN за 1 миллиард фунтов стерлингов (около 1,27 миллиарда долларов).



Как сообщается, сделка охватывает песни QUEEN и всю связанную с ними интеллектуальную собственность, включая права на логотипы, музыкальные клипы, товары, публикации и другие коммерческие возможности. Единственный доход, не охваченный сделкой, - это доходы от живых выступлений, которые останутся у основателей группы Brian'a May'я и Roger'a Taylor'a, продолжающих активно гастролировать вместе с вокалистом Adam'ом Lambert'м.



Сделка осложняется тем, что Disney Music Group владеет каталогом записей QUEEN в Северной Америке, который она приобрела в 2000-х годах.



Сумма в 1 миллиард фунтов стерлингов сделает QUEEN крупнейшим в своем роде приобретением, превзойдя 500 миллионов долларов, которые Sony, по слухам, заплатила за каталог Брюса Спрингстина в конце 2021 года.







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