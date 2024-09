сегодня



Гитарист QUEEN пересобрал первый альбом



Спустя более полувека с момента выхода и важнейшей главы в истории группы, дебютный альбом QUEEN 1973 года с одноимённым названием был ремикширован и восстановлен Джастином Ширли-Смитом, Джошуа Джеем Макреем и Крисом Фредрикссоном, чтобы звучать так, как задумывала группа. Новый трек-лист, альтернативные тейки, демо-записи и концертные треки были добавлены, чтобы создать наиболее полную версию этой важнейшей работы. Это первый случай, когда альбом QUEEN получил новый стереомикс.



Бокс-сет из 6 CD и 1 виниловой пластинки "Queen I" содержит 63 трека с 43 совершенно новыми миксами, включающими оригинальный альбом с восстановленным порядком записи, сокровенные записи QUEEN в студии, демо-записи, редкие концертные треки и ранее не звучавшие записи с первого в истории живого выступления QUEEN в Лондоне в августе 1970 года. Отсутствовавшая на релизе 1973 года песня "Mad The Swine" вернулась в трек-лист.



К релизу прилагается 108-страничная книга с рукописными текстами песен и памятными вещами.



Brian May написал в примечаниях к CD:



«Это не просто ремастер — это совершенно новый ремейк 2024 года всего дебютного альбома QUEEN, который мы, оглядываясь назад, переименовали в "Queen I".



Все композиции в точности соответствуют тому, как они звучали в 1973 году, но каждый инструмент был переработан, чтобы создать "живые" эмбиентные звуки, которые мы хотели бы использовать изначально. В результате "Queen" звучит так, как он звучал бы при сегодняшнем уровне знаний и технологий, — и это впервые».



"Queen I" — это дебютный альбом, который мы всегда мечтали представить вам».

QUEEN начали своё существование в начале лета 1970 года, но первые шаги в студии сделали после того, как вокалист Фредди Меркьюри, гитарист Brian May и барабанщик Roger Taylor наняли бас-гитариста John'a Deacon'a в июле 1971 года.



Taylor рассказал:



«Первые три года мы держались на вере и воодушевлении. У нас не было ни гроша, но мы верили в себя и были полны энергии».



Пока QUEEN боролись за признание, их музыка и сценические выступления становились всё лучше. Если их предыдущая группа SMILE была группой конца 1960-х, то звучание и имидж QUEEN были связаны с сегодняшним и завтрашним днями. Их песни уже были наполнены грандиозными риффами, хоровыми гармониями и вкраплениями классики.



После прихода John'a, QUEEN заключили договор с Trident Audio Productions на продюсирование, издание песен и менеджмент. Услышав демо-записи группы, владельцы компании, братья Норман и Барри Шеффилды, согласились профинансировать запись первого альбома QUEEN, который они затем продали потенциальным звукозаписывающим компаниям.



Шеффилды также владели Trident Studios, ультрасовременной студией в лондонском Сохо, которую использовали Элтон Джон и THE BEATLES и которая была редко доступна для молодых групп без контрактов. Популярность Trident была такова, что днём студия была полностью занята, поэтому QUEEN могли записываться только в так называемое «время простоя» — те редкие моменты, когда студия была пуста, обычно ночью.



QUEEN начали работу над альбомом в мае 1972 года и следующие четыре трудились по ночам. Вечера проходили в ожидании в Сохо, пока студия не освобождалась. Измученные QUEEN приходили в Trident спустя несколько часов.



Brian May вспоминает:



«Мы работали всю ночь и обычно до 7 утра, когда приходили уборщики. Мы выкраивали небольшие кусочки времени».



Roger добавил:



«Мы пришли туда сразу после того, как Боуи записал "Hunky Dory" и "Rise And Fall Of Ziggy Stardust", и он сделал оба этих альбома один за другим — это два великих альбома. Так что мы были очень рады оказаться там, но когда мы там находились, мы приезжали в три часа ночи, а затем использовали все доступные часы для работы. Это было изнурительно. Я бы не сказал, что это разрушало душу, потому что мы были вполне уверены в себе. У нас было что-то вроде врождённого лёгкого высокомерия, мы считали себя хорошими и непохожими на других».



QUEEN записали альбом с собственными сопродюсерами Trident Джоном Энтони и Роем Томасом Бейкером. Они оба были ярыми сторонниками QUEEN и сыграли важную роль в подписании группой контракта с Trident. Однако группа быстро столкнулась с правилами и нормами студии.



Brian поведал:



«Хотя вокруг нас были отличные технологии, у нас не было особой свободы в их использовании. Нас считали новичками, которые ничего не знают, и никто не хотел слушать, что мы хотим сделать».



Несмотря на относительную неопытность, у QUEEN уже было чёткое музыкальное видение. Однако звучание гитар и барабанов, которое они себе представляли, оказалось трудно воссоздать в два часа ночи и на штатной ударной установке из плексигласа, а не на своей собственной.



Roger объяснил:



«У барабанов был мёртвый звук, а мы хотели другое звучание. У них была барабанная кабинка, и это был хорошо известный звук. Он был похож на американский — очень сухой, довольно жирный, мёртвый звук, мне он не понравился. Я хотел слышать, как барабаны резонируют, слышать звук барабана. У меня не было своей установки. Получилось довольно грубо. Так что альбом так и не зазвучал так, как мы хотели».



Brian продолжил:



«Мы хотели, чтобы звучание было напористым. У нас была невероятная борьба за то, чтобы вынести барабаны из кабины в центр студии и расставить микрофоны по всей комнате».



Я помню, как сказал Рою Томасу Бейкеру: "Это не совсем тот звук, который нам нужен". А он ответил: "Не волнуйся, мы можем всё исправить в миксе". И я думаю, мы все понимали, что этого не произойдё». Теперь, в 2024 году, это уже "исправлено в миксе"».



Разочарование QUEEN усугублялось тем, что сами песни уже демонстрировали широту идей и заоблачные амбиции QUEEN.



Воображение Фредди получило свободу действий в библейской "Jesus" и "My Fairy King", где певец (вскоре взявший сценическое имя «Фредди Меркьюри») пел о «лошадях, рождённых с орлиными крыльями».



Roger сказал:



«Я никогда не понимал, откуда взялись некоторые из этих текстов. Но Фред был как сорока. Он был очень проницательным».



Новая версия микса "Queen I" 2024 года теперь содержит "Mad The Swine" — песню, отсутствующую на оригинальном виниле из-за разногласий между группой и одним из её продюсеров. Теперь она вернулась на своё законное место в качестве четвёртой песни альбома, между "Great King Rat" и "My Fairy King", как и хотели QUEEN в 1972 году.



Несмотря на ограничения, наложенные на них в Trident, музыкантам всё же удалось нарушить правила. Композиция Брайана (и первый сингл бокс-сета) "The Night Comes Down" запечатлела многослойный звук акустической и электрической гитары, который вскоре стал фирменной фишкой QUEEN. Но группа настояла на том, чтобы использовать запись из De Lane Lea Studios, а не пытаться создать новую версию в Trident. Они провезли свою мультитрековую демо-ленту в новой коробке с надписью "Trident", чтобы смикшировать песню для альбома.



Второй диск "De Lane Lea Demos — 2024 Mix" демонстрирует предысторию "Queen I", представляя совершенно новые миксы демо-записей, которые группа записала перед альбомом. Летом 1969 года группа SMILE, предшествовавшая Queen, записывалась в студии De Lane Lea Studios в лондонском районе Кингсвей. Два года спустя компания открыла новый комплекс в Уэмбли, и ей понадобилась группа, чтобы помочь протестировать микшерные пульты и качество звука в разных помещениях.



Brian и Roger вызвались помочь, и группа провела время в студии с ноября 1971 по январь 1972 года, и как вспоминает Brian May «это было очень волнительно». В ответ они получили демо-запись из пяти песен, над которой поработал главный звукоинженер De Lane Lea Луи Остин и которая содержала "Keep Yourself Alive", "The Night Comes Down", "Jesus", "Liar" и "Great King Rat"».



May объяснил:



«Демо-записи, которые мы создали в De Lane Lea Studios, были ближе к тому, о чём мы мечтали. Хорошее звучание барабанов и атмосферная гитара. Это было больше похоже на то, что мы хотели получить».



Roger добавил:



«Мы были молоды и слепо верили в то, что делаем».

Хотя эти демо-записи предназначались для получения контракта на запись, группа, по словам Brian'a, всегда чувствовала, что в них больше спонтанности и искры, а также более естественное звучание по сравнению с окончательными версиями альбомов. Поскольку единственные сохранившиеся копии миксов демо-записей находятся на поцарапанных оригиналах пластинки, впервые эти записи были восстановлены и ремикшированы с оригинальных мультитрековых плёнок.



Третий и четвёртый диски, "Queen I Sessions" и "Queen I Backing Tracks", переносят слушателя за кулисы студий Trident и De Lane Lea.



На третьем диске "Sessions" собраны совершенно разные и ранее не издававшиеся версии песен альбома. Они были созданы с использованием ауттейков из студий De Lane Lea и Trident. Они включают в себя несколько фальстартов, пилотный вокал, бэк-треки и альтернативные дубли, в том числе разговорные фрагменты, в которых можно услышать участников QUEEN, говорящих и шутящих («Это был ты, Булсара!») и иногда выражающих своё недовольство. Многие из дублей сыграны на акустической гитаре, электрическая была добавлена позже, что придаёт этим версиям иное звучание.



Четвёртый диск "Queen I Backing Tracks" демонстрирует миксы песен из оригинального альбома QUEEN без вокала.



QUEEN отправили демо-записи De Lane Lea нескольким звукозаписывающим компаниям, но не подписали контракта ни с одной из них, поэтому они заключили договор с Trident. Работа над альбомом была практически завершена в 1972 году. Но QUEEN и их продюсеры до последнего дня спорили по поводу микширования, настолько, что группа выбрала не одну из ранних версий "Keep Yourself Alive", а микс, созданный с помощником звукоинженера Trident Майком Стоуном. В дальнейшем Майк стал звукоинженером следующих пяти альбомов QUEEN.



Trident предложил дебютный альбом QUEEN лейблам и в итоге подписал контракт с EMI в Великобритании и Elektra в США. 9 апреля 1973 года основатель Elektra Джейк Хольцман присутствовал на концерте QUEEN в лондонском клубе Marquee.



В книгу бокс-сета вошла запись из дневника Roger'a об этом концерте:



«Всё прошло на ура... Джейку Хольцману понравилось!»



Хольцман разослал своим сотрудникам служебную записку, в которой говорилось:



«Я видел будущее поп-музыки, и это группа под названием QUEEN».



Дебютный альбом QUEEN вышел только 13 июля 1973 года в Великобритании и 4 сентября в США, что усугубило их разочарование. По словам Роджера Тейлора, QUEEN были «очень амбициозны и не стеснялись этого» и быстро прогрессировали в течение предыдущих двенадцати месяцев. В примечаниях к пластинке так и говорится:



«Она представляет собой хотя кое-что из того, чем стала музыка QUEEN за последние три года».



EMI выпустила "Keep Yourself Alive" в качестве сингла за неделю до выхода альбома в Великобритании, но на радио его почти не крутили.



Пятый диск "Queen I At The BBC" начинается с песни "My Fairy King", в несколько иной версии, записанной для диджея Джона Пила в шоу BBC Radio 1 "Sounds Of The Seventies" в феврале 1973 года, за пять месяцев до выхода пластинки. Поскольку никто ещё не слышал их альбом, группа взяла бэк-треки, добавила новый вокал и другие дополнительные записи для этой первой сессии. Это был первый раз, когда музыка QUEEN транслировалась по всему миру. Три последующие сессии BBC сохранились с новыми версиями всех песен "Queen I", которые транслировались BBC с февраля 1973 по апрель 1974 года.



Пятый и шестой диски, "Queen I At The BBC" и "Queen I Live", демонстрируют, как эти песни росли и развивались вдали от Trident Studios.



На шестом диске "Queen I Live" собраны лучшие версии песен первого альбома с триумфального концерта QUEEN в марте 1974 года в лондонском Rainbow Theatre, а также добавлено несколько ранее не издававшихся треков. В их числе — первый официальный релиз "Hangman", композиции FREE, вдохновлённой Меркьюри//May/Taylor/Deacon, которая была главной на ранних концертах QUEEN, но так и не была записана в студии. Это исполнение "Hangman" записано на концерте в San Diego Sports Arena в последний вечер американского турне группы в марте 1976 года.



Заключительные песни "Queen I Live" демонстрируют исторический момент, когда QUEEN стали QUEEN. Среди 108-страничной прилагаемой книги, содержащей множество ранее не публиковавшихся артефактов, — рукописное приглашение Роджера на первое в истории выступление QUEEN в Лондоне:



«Частный показ в воскресенье 23 августа [1970 года] в 19:30 в Имперском колледже... лекционный театр А, уровень 5».



Две песни с этого исторического шоу, "Jesus" и кавер-версия хита 1967 года "I'm A Man" группы SPENCER DAVIS GROUP, были извлечены из кассет в архиве и являются самыми ранними записями QUEEN, существовавшими ещё до прихода в группу John'a Deacon'a.



Заключительный трек оригинального альбома QUEEN — это звучащий в течение четверти минуты инструментальный фрагмент "Seven Seas Of Rhye". Законченная песня появилась только на альбоме "Queen II" и стала хитом UK Top 10. В каком-то смысле эта сокращенная версия с бешеными ритмами, молотящим фортепиано и оркестровой гитарой передаёт дух дебюта QUEEN: это звук беспокойной, решительной молодой группы, стремящейся сделать следующий шаг.



Как однажды сказал Фредди:



«Все мы стремились к вершине, и мы не собирались довольствоваться меньшим».



Brian отметил:



«Фредди был настолько убеждён, что добьётся успеха, что никогда в этом не сомневался. Мы все были очень одарённым ребятами, но он был на другом уровне. Но мы все разделяли эту страсть. И энергия росла и сливалась в нечто очень мощное».



И последняя мысль от Roger'a:



«По сути, в бокс-сете „Queen I“ мы заставили настоящий альбом звучать так, как мы хотели, используя те технологии, которые у нас есть сейчас. Мы заставили барабаны звучать так, как они должны звучать, и в целом звучание альбома стало лучше, миксы стали лучше. Так что было очень приятно улучшать его, доводить до того уровня, на котором мы хотели его видеть. Я обнаружил одну вещь, которая поразила меня, когда я слушал этот альбом снова и снова: это то, насколько чертовски религиозными являются некоторые тексты — они действительно очень религиозны»







