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MACHINE HEAD выпускают виски



MACHINE HEAD опубликовали трейлер к новому Shotgun Blast Whiskey.



«Мы просто в восторге от того, что можем это сделать. Как многие из вас знают, Machine Head всегда были пьющей группой, начиная с наших первых выступлений на кеггер-вечеринках и заканчивая тем, что во время прошлогоднего хедлайнера Hellfest мы от всей души посылали «cheers» 70 000 нашим друзей, ну а и Machine Head, и The Head Cases любят выпить рюмочку-другую. Поэтому, когда в прошлом году представилась возможность выпустить премиальный бурбон-виски, это было просто нереально!» http://www.machinehead1.com







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