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*MASTODON расстались с гитаристом 198
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 44
*Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью 32
*Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN» 30
*Новое видео BEHEMOTH 26
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Machine Head

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14 мар 2025 : 		 MACHINE HEAD выпускают виски

18 фев 2025 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

12 фев 2025 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

17 дек 2024 : 		 MACHINE HEAD исполнили кавер-версию хита PHIL COLLINS

6 дек 2024 : 		 MACHINE HEAD завершают работу над альбомом

15 ноя 2024 : 		 IN FLAMES, LACUNA COIL и UNEARTH в новом треке MACHINE HEAD

9 авг 2024 : 		 MACHINE HEAD выпустят демо

2 авг 2024 : 		 MACHINE HEAD выпускают пиво

25 июн 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления MACHINE HEAD

24 фев 2024 : 		 Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH присоединился на сцене к MACHINE HEAD

19 фев 2024 : 		 Видео полного выступления MACHINE HEAD

18 фев 2024 : 		 VOGG покинул состав MACHINE HEAD

15 фев 2024 : 		 Гитарист AMON AMARTH присоединился на сцене к MACHINE HEAD

22 янв 2024 : 		 MACHINE HEAD открыли тур

27 ноя 2023 : 		 Вскрытие MACHINE HEAD

6 ноя 2023 : 		 Лидер MACHINE HEAD выступил в Мексике

2 ноя 2023 : 		 Лидер MACHINE HEAD не стал говорить IAN'у GILLAN'y, что его группа названа не в честь альбома DEEP PURPLE

21 окт 2023 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Музыка — это выплеск разных эмоций!»

7 окт 2023 : 		 Сольник лидера MACHINE HEAD

25 сен 2023 : 		 MACHINE HEAD и FEAR FACTORY джемуют вместе!

6 сен 2023 : 		 MACHINE HEAD отметили годовщину "Unto The Locust"

28 авг 2023 : 		 MACHINE HEAD отметили юбилей "Øf Kingdøm And Crøwn"

22 авг 2023 : 		 Новый стрим от MACHINE HEAD

30 июл 2023 : 		 MACHINE HEAD почтили память Шинейд О'Коннор

19 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления MACHINE HEAD

30 май 2023 : 		 JAMEY JASTA присоединился на сцене к MACHINE HEAD
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MACHINE HEAD выпускают виски



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MACHINE HEAD опубликовали трейлер к новому Shotgun Blast Whiskey.

«Мы просто в восторге от того, что можем это сделать. Как многие из вас знают, Machine Head всегда были пьющей группой, начиная с наших первых выступлений на кеггер-вечеринках и заканчивая тем, что во время прошлогоднего хедлайнера Hellfest мы от всей души посылали «cheers» 70 000 нашим друзей, ну а и Machine Head, и The Head Cases любят выпить рюмочку-другую. Поэтому, когда в прошлом году представилась возможность выпустить премиальный бурбон-виски, это было просто нереально!»




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