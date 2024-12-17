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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 46
*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 35
*BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!» 22
*NIGHTWISH от TARJA 20
*RITCHIE BLACKMORE: «Ну и хрень же крутят на радио!» 20
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Machine Head

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17 дек 2024 : 		 MACHINE HEAD исполнили кавер-версию хита PHIL COLLINS

6 дек 2024 : 		 MACHINE HEAD завершают работу над альбомом

15 ноя 2024 : 		 IN FLAMES, LACUNA COIL и UNEARTH в новом треке MACHINE HEAD

9 авг 2024 : 		 MACHINE HEAD выпустят демо

2 авг 2024 : 		 MACHINE HEAD выпускают пиво

25 июн 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления MACHINE HEAD

24 фев 2024 : 		 Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH присоединился на сцене к MACHINE HEAD

19 фев 2024 : 		 Видео полного выступления MACHINE HEAD

18 фев 2024 : 		 VOGG покинул состав MACHINE HEAD

15 фев 2024 : 		 Гитарист AMON AMARTH присоединился на сцене к MACHINE HEAD

22 янв 2024 : 		 MACHINE HEAD открыли тур

27 ноя 2023 : 		 Вскрытие MACHINE HEAD

6 ноя 2023 : 		 Лидер MACHINE HEAD выступил в Мексике

2 ноя 2023 : 		 Лидер MACHINE HEAD не стал говорить IAN'у GILLAN'y, что его группа названа не в честь альбома DEEP PURPLE

21 окт 2023 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Музыка — это выплеск разных эмоций!»

7 окт 2023 : 		 Сольник лидера MACHINE HEAD

25 сен 2023 : 		 MACHINE HEAD и FEAR FACTORY джемуют вместе!

6 сен 2023 : 		 MACHINE HEAD отметили годовщину "Unto The Locust"

28 авг 2023 : 		 MACHINE HEAD отметили юбилей "Øf Kingdøm And Crøwn"

22 авг 2023 : 		 Новый стрим от MACHINE HEAD

30 июл 2023 : 		 MACHINE HEAD почтили память Шинейд О'Коннор

19 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления MACHINE HEAD

30 май 2023 : 		 JAMEY JASTA присоединился на сцене к MACHINE HEAD

24 май 2023 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

18 апр 2023 : 		 MACHINE HEAD отменили тур в США

8 апр 2023 : 		 PHIL DEMMEL: «Лучшее, что я сделал — это пришел и ушел из MACHINE HEAD»
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|||| сегодня

MACHINE HEAD исполнили кавер-версию хита PHIL COLLINS



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13 декабря MACHINE HEAD провели очередной выпуск Electric Happy Hour:

"Welcome And Beers Up"
"Desire To Fire"
"The Blood, The Sweat, The Tears"
"From This Day"
"Nø Gøds, Nø Masters"
"Clenching The Fists Of Dissent"
"In The Air Tonight" - Phil Collins
"Locust"
"Chøke Øn The Ashes Øf Yøur Hate"
"Old"
"End Of Heartache" - Killswitch Engage
"Ten Ton Hammer"
"Davidian"
"Nausea" [Excerpt]
"Darkness Within"

MACHINE HEAD Covers "In The Air Tonight" By PHIL COLLINS On Electric Happy Hour; Video




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17 дек 2024
gravitgroove
Как обычно жрет пиво, пялится в смарт и несет какую-то чушь, да еще и на гитаре плохо играет. Типичный Флинн.
Like!1

просмотров: 333

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