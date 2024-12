сегодня



MACHINE HEAD исполнили кавер-версию хита PHIL COLLINS



13 декабря MACHINE HEAD провели очередной выпуск Electric Happy Hour:



"Welcome And Beers Up"

"Desire To Fire"

"The Blood, The Sweat, The Tears"

"From This Day"

"Nø Gøds, Nø Masters"

"Clenching The Fists Of Dissent"

"In The Air Tonight" - Phil Collins

"Locust"

"Chøke Øn The Ashes Øf Yøur Hate"

"Old"

"End Of Heartache" - Killswitch Engage

"Ten Ton Hammer"

"Davidian"

"Nausea" [Excerpt]

"Darkness Within"







