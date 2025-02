сегодня



Новое видео MACHINE HEAD



"Unbound", новое видео группы MACHINE HEAD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Unatoned", выходящего 25 апреля на Nuclear Blast/Imperium Recordings:



01. Landscape Of Thorns

02. Atomic Revelations

03. Unbound

04. Outsider

05. Not Long For This World

06. These Scars Won't Define Us

07. Dustmaker

08. Bonescraper

09. Addicted To Pain

10. Bleeding Me Dry

11. Shards Of Shattered Dreams

12. Scorn







