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*Лидер ICED EARTH посидит до осени 62
*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 62
*GOJIRA разогрела квиров 43
*Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаш... 33
*BILL WARD готов к концерту с BLACK SABBATH 28
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Machine Head

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2 авг 2024 : 		 MACHINE HEAD выпускают пиво

25 июн 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления MACHINE HEAD

24 фев 2024 : 		 Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH присоединился на сцене к MACHINE HEAD

19 фев 2024 : 		 Видео полного выступления MACHINE HEAD

18 фев 2024 : 		 VOGG покинул состав MACHINE HEAD

15 фев 2024 : 		 Гитарист AMON AMARTH присоединился на сцене к MACHINE HEAD

22 янв 2024 : 		 MACHINE HEAD открыли тур

27 ноя 2023 : 		 Вскрытие MACHINE HEAD

6 ноя 2023 : 		 Лидер MACHINE HEAD выступил в Мексике

2 ноя 2023 : 		 Лидер MACHINE HEAD не стал говорить IAN'у GILLAN'y, что его группа названа не в честь альбома DEEP PURPLE

21 окт 2023 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Музыка — это выплеск разных эмоций!»

7 окт 2023 : 		 Сольник лидера MACHINE HEAD

25 сен 2023 : 		 MACHINE HEAD и FEAR FACTORY джемуют вместе!

6 сен 2023 : 		 MACHINE HEAD отметили годовщину "Unto The Locust"

28 авг 2023 : 		 MACHINE HEAD отметили юбилей "Øf Kingdøm And Crøwn"

22 авг 2023 : 		 Новый стрим от MACHINE HEAD

30 июл 2023 : 		 MACHINE HEAD почтили память Шинейд О'Коннор

19 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления MACHINE HEAD

30 май 2023 : 		 JAMEY JASTA присоединился на сцене к MACHINE HEAD

24 май 2023 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

18 апр 2023 : 		 MACHINE HEAD отменили тур в США

8 апр 2023 : 		 PHIL DEMMEL: «Лучшее, что я сделал — это пришел и ушел из MACHINE HEAD»

4 апр 2023 : 		 Участники MACHINE HEAD исполнили "The Blackening"

17 мар 2023 : 		 Лидер MACHINE HEAD недоволен списком лучших металл-песен

10 фев 2023 : 		 Гитарист LIFE OF AGONY присоединился к MACHINE HEAD

21 янв 2023 : 		 Как MACHINE HEAD остаются актуальными?
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MACHINE HEAD выпускают пиво



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MACHINE HEAD отметят 30-летие альбома Burn My Eyes выпуском двойного IPA Burn My EyePA, сваренного на хмелях itra, Cascade, Simcoe, Chinook, Amarillo и Experimental 158.

MACHINE HEAD And Black Lung Brewing Company Present "Burn My EyePA"




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