Профессиональное видео полного выступления MACHINE HEAD



Профессиональное видео полного выступления MACHINE HEAD, которое состоялось в рамках Graspop Metal Meeting 2024, доступно для просмотра ниже:



"Imperium"

"Ten Ton Hammer"

"Choke On The Ashes Of Your Hate"

"Now We Die"

"Is There Anybody Out There?"

"Locust"

"The Blood, The Sweat, The Tears"

"No Gos, No Masters"

- guitar solo -

"Darkness Within"

"Bulldozer"

"From This Day"

"Davidian"

"Halo"







