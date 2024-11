сегодня



IN FLAMES, LACUNA COIL и UNEARTH в новом треке MACHINE HEAD



"These Scars Won't Define Us", официальное видео с текстом от MACHINE HEAD, доступно ниже. В записи этого трека принимали участие IN FLAMES, LACUNA COIL и UNEARTH, которые весной едут в совместное турне по Северной Америке. Эта песня также будет включена в новую пластинку MACHINE HEAD, релиз которой намечен на апрель 2025 года.







