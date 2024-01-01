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Machine Head

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15 фев 2024 : 		 Гитарист AMON AMARTH присоединился на сцене к MACHINE HEAD

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27 ноя 2023 : 		 Вскрытие MACHINE HEAD

6 ноя 2023 : 		 Лидер MACHINE HEAD выступил в Мексике

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21 окт 2023 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Музыка — это выплеск разных эмоций!»

7 окт 2023 : 		 Сольник лидера MACHINE HEAD

25 сен 2023 : 		 MACHINE HEAD и FEAR FACTORY джемуют вместе!

6 сен 2023 : 		 MACHINE HEAD отметили годовщину "Unto The Locust"

28 авг 2023 : 		 MACHINE HEAD отметили юбилей "Øf Kingdøm And Crøwn"

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30 июл 2023 : 		 MACHINE HEAD почтили память Шинейд О'Коннор

19 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления MACHINE HEAD

30 май 2023 : 		 JAMEY JASTA присоединился на сцене к MACHINE HEAD

24 май 2023 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

18 апр 2023 : 		 MACHINE HEAD отменили тур в США

8 апр 2023 : 		 PHIL DEMMEL: «Лучшее, что я сделал — это пришел и ушел из MACHINE HEAD»

4 апр 2023 : 		 Участники MACHINE HEAD исполнили "The Blackening"

17 мар 2023 : 		 Лидер MACHINE HEAD недоволен списком лучших металл-песен

10 фев 2023 : 		 Гитарист LIFE OF AGONY присоединился к MACHINE HEAD
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MACHINE HEAD выпустят демо



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По случаю тридцатилетия с момента выхода дебютного альбома, MACHINE HEAD тщательно поскребли по анналам и выудили легендарное демо:

«Мы нашли оригинальную кассету с демо 1993 года, благодаря которой группа получила контракт, и тщательно отремастировали ее в Sterling Sound. Но жемчужина в короне - никогда ранее не издававшееся репетиционное демо с 4 дорожками с нашим оригинальным барабанщиком Tony Costanza, тщательно перемикшированное с оригинальных 4 дорожек и также прошедшее мастеринг в Sterling Sound»

Четвертого сентября на CD в диджипаке (1500 копий), на цветном виниле (1000 копий) и огненном виниле (1000 копий), компиляция "Diamonds In The Rough '92-'93" будет доступна для приобретения.

Unreleased four-track rehearsal demo with drummer Tony Costanza (1992):

01. Fuck It All
02. The Rage To Overcome
03. A Nation On Fire
04. Death Church
05. Blood For Blood (instrumental)
06. I'm Your God Now
07. A Thousand Lies (instrumental)

Official MACHINE HEAD demo (1993) (remastered):

08. Death Church
09. Old
10. The Rage To Overcome
11. A Nation On Fire
12. Real Lies
13. Fuck It All




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