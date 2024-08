сегодня



MACHINE HEAD выпустят демо



По случаю тридцатилетия с момента выхода дебютного альбома, MACHINE HEAD тщательно поскребли по анналам и выудили легендарное демо:



«Мы нашли оригинальную кассету с демо 1993 года, благодаря которой группа получила контракт, и тщательно отремастировали ее в Sterling Sound. Но жемчужина в короне - никогда ранее не издававшееся репетиционное демо с 4 дорожками с нашим оригинальным барабанщиком Tony Costanza, тщательно перемикшированное с оригинальных 4 дорожек и также прошедшее мастеринг в Sterling Sound»



Четвертого сентября на CD в диджипаке (1500 копий), на цветном виниле (1000 копий) и огненном виниле (1000 копий), компиляция "Diamonds In The Rough '92-'93" будет доступна для приобретения.



Unreleased four-track rehearsal demo with drummer Tony Costanza (1992):



01. Fuck It All

02. The Rage To Overcome

03. A Nation On Fire

04. Death Church

05. Blood For Blood (instrumental)

06. I'm Your God Now

07. A Thousand Lies (instrumental)



Official MACHINE HEAD demo (1993) (remastered):



08. Death Church

09. Old

10. The Rage To Overcome

11. A Nation On Fire

12. Real Lies

13. Fuck It All







