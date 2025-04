сегодня



Лидер MACHINE HEAD обещает балладу



В рамках недавнего разговора на подкасте "The Garza Podcast", который ведет гитарист SUICIDE SILENCE Chris Garza, у Robb'а Flynn'а спросили, как он подходил к сочинению песен для альбома "Unatoned", выход которого намечен на 25 апреля на Nuclear Blast/Imperium Recordings:



«Мой последний альбом стал для группы настоящим ренессансом. Это было просто охренительное событие. Мы были хедлайнерами Hellfest [во Франции]. Это была наша десятая пластинка. Она была концептуальной. Это был первый раз, когда мы записали концептуальную пластинку. Открывающий трек был 10-минутной песней. Это нечто.



Мне повезло, что я уже несколько раз оказывался в таком положении, когда мне приходится выпускать следующий диск вслед за альбомом, который так полюбился фанатам, публике. Он невероятно успешен — что поднимает группу на новый уровень. И все хотят, чтобы мы написали еще одну концептуальную пластинку. Все только и говорят: «Вы должны сделать еще одну такую же пластинку». А я отвечаю: « Нельзя, потому что она никогда не будет похожа на эту». Ничто и никогда не сможет повторить этот момент для стольких людей. Lars [Ulrich из METALLICA] всегда говорил об этом — причина, по которой так много людей любят «Черный альбом» METALLICA, в том, что они потеряли девственность с «Черным альбомом». Ничто и никогда не превзойдет его. Люди потеряли девственность с альбомом [MACHINE HEAD] „[Unto] The Locust“ или „'The Blackening“', или что-то еще. Ничто и никогда не сравнится с этим. Это просто жизнь и все такое.



Так что на новом альбоме я установил довольно жесткие параметры того, что я могу сделать. И я не очень люблю говорить о направлении записи. Мне всегда кажется, что даже если мы делали это в прошлом, ничего хорошего из этого не выходило. О, это будет самый тяжелый или трэшевый альбом, или что-то еще, и вы просто должны двигаться в этом направлении... Но я все же хотел придать ему какую-то структуру. На прошлой пластинке было много длинных песен, и я подумал: «Я не хочу, чтобы на этой пластинке ни одна песня была длиннее четырех минут». Так что это была одна структура. Другая структура — [я] большой фанат SLAYER до мозга костей; [они] одна из моих любимых групп, изменившая жизнь навсегда. И одна из самых недооцененных вещей в SLAYER — это их гениальное использование смены аккордов — смена аккордов, мать ее, в каждой песне. [У них] есть, например, три разных смены аккордов в лид-секции, и это то, как они создают припев или что-то еще. Поэтому я подумал: «В каждой песне должна быть смена аккордов, выходящая за рамки типичной структуры, которую вы ожидаете»... В какой-то момент она должна перейти на смену тональности, которая совершенно не соответствует тому, что было в остальной части песни. И последнее: музыка в последнем припеве должна отличаться от музыки в первом припеве — может быть, барабаны выпадают, может быть, гитары, может быть, именно там происходит смена тональности, но что-то должно быть [другим]. Тексты песен всегда были одинаковыми. И поначалу мне потребовалась минута, чтобы проникнуться этой мыслью, вроде «Вау, это реально сложный способ сочинения», но в итоге все свелось к обрезанию жира, обрезанию жира, обрезанию жира. В конечном итоге получилось 10 песен плюс два инструментала. Это 41 минута — самый короткий альбом в истории MACHINE HEAD. И я очень горжусь этой работой. Я реально считаю, что у нас получился чертов монстр. Он просто очень уникален».



Рассказывая о музыкальном направлении «Unatoned», Robb сказал:



"Это не самая тяжелая наша пластинка; я бы никогда не сказал, что она самая тяжелая. В ней много мелодий. Последняя песня на альбоме — это... Я просто помешан на фортепианных балладах Элтона Джона. Я люблю Криса Стэплтона... А последняя песня «Scorn»... Я уже четыре альбома подряд пытаюсь написать фортепианную балладу, и четыре альбома подряд у меня не получается. И наконец-то я достиг цели на этом альбоме. Я сотрудничал с парнем по имени Joel Wanasek. Я сотрудничал с Jordan [Fish], бывшим участником BRING ME THE HORIZON, на протяжении всего альбома. У него есть своя часть на альбоме, что было очень круто — он добавил поистине удивительный элемент. У меня есть несколько соавторов, около четырех человек, с которыми я работаю, но мы с этим человеком, Joel Wanasek, наконец-то реализовали эту фортепианную вещь... Это была последняя композиция, которую я написал для альбома. Я знаю, что многие считают меня супермистером-либертарианцем, воином социальной справедливости, и это не про меня, но именно так думают люди и завистники. Недавно я начал писать о том, что — не то чтобы — я начал писать о том, что я не верю в Трампа, но я полагаю, что гребаные демократы — это кучка бесхребетных гребаных пиздюков. И я больше ни во что не верю. Я верю только в себя. И я написал всю эту лирику именно в таком ключе. Последняя строчка звучит так: «Крылья ангела, сердце короля, сила льва, сила, которую я несу. Я потерял веру во всех, больше не следуйте за мной, мои герои подвели меня, они смотрят на меня с презрением". И я принял все это. Я подумал: «У меня нет музыки, но мне очень нравится этот текст». Итак, я поговорил с Zack'ом [Ohren] — он мой звукорежиссер, он мой продюсер. Он чертовски крут; он потрясающий... И я просто взял гитару и сказал: "Я собираюсь сыграть четыре аккорда и сочинить музыку прямо на ходу. Я даже не знаю, что я делаю. Я просто хочу спеть что-нибудь на эту тему". Я так и сделал, и я спел ее, и я спел ее в два дубля. Я выложил перед собой все тексты, которые написал тем утром. Я поднял кое-что на своем компьютере. Я достал две папки с текстами. Я написал три с половиной папки текстов только для этой пластинки - реально три с половиной папки... И я буквально спел эту песню в два дубля, а когда закончил, я подумал: «Эта песня, б$$$ь, готова». И это последняя вещь на альбоме. Я послал аккорды Joel'у и сказал: «Эй, ты можешь сделать из этого грустные аккорды для фортепиано, соединить всё вместе и таким образом переделать всю композицию задом-наперед?». И должен сказать, я очень горжусь этой вещью. Она, безусловно, выбивается из общего ряда, но я просто чувствую, что она особенная. И мы никогда не делали ничего подобного. И когда ты пытаешься сделать что-то в течение долгого времени — 15 лет я пытался написать чертову фортепианную песню - а она всегда звучала слишком глупо... И [наконец] это получилось [на этом альбоме]».



Кроме того, Robb рассказал о своем общем подходе к созданию произведений для MACHINE HEAD:



«Я не знаю, что я делаю. Я просто пытаюсь писать музыку. Все, что я когда-либо хотел делать, это просто играть на гитаре, сочинять песни, петь и заставлять засранцев кружить в пите, заставлять засранцев прыгать, петь, б$$$ь, отрываться и сходить с ума. Это все, что я когда-либо хотел делать.



Я не бизнесмен. Я не знаю, какое решение будет правильным. Я просто знаю музыку, которую я делаю, и откуда она берется, и я знаю, что я очень, очень, очень хорош в этом. Я знаю это. Я не из тех парней, которые хороши в миллионах чертовых вещей — нет, но я знаю, что я действительно, действительно хорош в своем деле. И я просто стараюсь сосредоточиться на выполнении своих задач. Сейчас у меня есть хорошая команда людей, которые помогают мне принимать решения, и я ощущаю, что у нас у всех хорошо с головой, и мы знаем, какими должны быть MACHINE HEAD.



Мы не самая тяжелая группа в мире. Мы тяжелые, но мы существуем уже 32 года, но появились такие говнюки, как вы, ребята [SUICIDE SILENCE], LORNA SHORE, SLAUGHTER TO PREVAIL, и вы, б$$$ь, в 10 раз тяжелее, чем мы когда-либо, когда-либо, когда-либо будем. Я не могу так петь. Я даже не хочу пытаться; это было бы ох...но смешно. Это было бы глупо, если бы моя сраная хэви-металлическая задница Гэндальфа пыталась петь так. Мы нашли свою дорожку, и нам очень повезло, что мы нашли ее, и мы, б$$$ь, сделали эту дорожку немного шире и больше, так что мы можем идти и делать то, что хотим и можем. Но в конце концов, это просто музыка MACHINE HEAD. Вот что это такое для меня. Это точно металл — на сто процентов!»







