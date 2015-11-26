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Sabaton

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17 окт 2021 : 		 Настольная игра от SABATON

4 окт 2021 : 		 Новый альбом SABATON выйдет весной

24 сен 2021 : 		 SABATON сотрудничают с Yarnhub

19 сен 2021 : 		 Видео с текстом от SABATON

15 сен 2021 : 		 Лидер SABATON — о том, почему сам управляет делами группы

7 сен 2021 : 		 Налоговая не дремлет в отношении SABATON!

26 авг 2021 : 		 Новое видео SABATON

16 авг 2021 : 		 Анонс нового альбома SABATON

26 июл 2021 : 		 Видео с выступления SABATON

16 июл 2021 : 		 Кавер-версия MANOWAR от SABATON

14 июл 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления SABATON

18 май 2021 : 		 Видео с текстом от SABATON

11 май 2021 : 		 Новое видео SABATON

7 май 2021 : 		 Кавер-версия RADIO TAPOK от SABATON

4 май 2021 : 		 SABATON записали кавер-версию RADIO TAPOK

19 апр 2021 : 		 Видео с текстом от SABATON

9 апр 2021 : 		 Новое видео SABATON

9 апр 2021 : 		 Бывший гитарист SABATON осуждён за развратные действия и хранение детской порнографии

25 мар 2021 : 		 SABATON исполнили новый сингл

26 фев 2021 : 		 Новое видео SABATON

11 фев 2021 : 		 Новый сингл SABATON выйдет зимой

9 фев 2021 : 		 Видео с выступления SABATON

2 фев 2021 : 		 Видео с выступления SABATON

31 дек 2020 : 		 Барабанщик SABATON учит 13-летнего Albert'a

25 дек 2020 : 		 SABATON готовы к записи

24 дек 2020 : 		 Тизер нового трека SABATON
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|||| сегодня

Настольная игра от SABATON



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Тринадцатого декабря SABATON выпустят настольную игру "A Battle Through History: An Adventure With Sabaton". Трейлер доступен ниже.

«Каждый член группы SABATON вырос на традициях настольных и ролевых игр, и кровь этих игр течёт в наших венах. Так же, как мы несём традицию исполнения металла, на котором мы выросли, мы теперь несём традицию сохранения настольных игр с их социальным взаимодействием. Вместе с нашим партнёром Scribabs мы представляем вам "A Battle Through History: Приключение с Sabaton"!»

SABATON To Launch







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КомментарииСкрыть/показать 1 )

EMH


17 окт 2021, 12:24		ООоо, такое подойдет в мою коллекцию))


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