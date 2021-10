сегодня



Настольная игра от SABATON



Тринадцатого декабря SABATON выпустят настольную игру "A Battle Through History: An Adventure With Sabaton". Трейлер доступен ниже.



«Каждый член группы SABATON вырос на традициях настольных и ролевых игр, и кровь этих игр течёт в наших венах. Так же, как мы несём традицию исполнения металла, на котором мы выросли, мы теперь несём традицию сохранения настольных игр с их социальным взаимодействием. Вместе с нашим партнёром Scribabs мы представляем вам "A Battle Through History: Приключение с Sabaton"!»

















