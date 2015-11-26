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Новое видео SABATON



"Defence Of Moscow", новое видео группы SABATON, доступно для просмотра ниже. Эта песня в оригинале принадлежит российскому исполнителю RADIO TAPOK, известному по многочисленным кавер-версиям на русском языке.







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