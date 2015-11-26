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Sabaton

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11 май 2021 : 		 Новое видео SABATON

7 май 2021 : 		 Кавер-версия RADIO TAPOK от SABATON

4 май 2021 : 		 SABATON записали кавер-версию RADIO TAPOK

19 апр 2021 : 		 Видео с текстом от SABATON

9 апр 2021 : 		 Новое видео SABATON

9 апр 2021 : 		 Бывший гитарист SABATON осуждён за развратные действия и хранение детской порнографии

25 мар 2021 : 		 SABATON исполнили новый сингл

26 фев 2021 : 		 Новое видео SABATON

11 фев 2021 : 		 Новый сингл SABATON выйдет зимой

9 фев 2021 : 		 Видео с выступления SABATON

2 фев 2021 : 		 Видео с выступления SABATON

31 дек 2020 : 		 Барабанщик SABATON учит 13-летнего Albert'a

25 дек 2020 : 		 SABATON готовы к записи

24 дек 2020 : 		 Тизер нового трека SABATON

22 дек 2020 : 		 Новое видео SABATON

27 ноя 2020 : 		 24 дня Рождества от SABATON

11 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от SABATON

30 окт 2020 : 		 Видео на историческом канале SABATON

19 окт 2020 : 		 SABATON отреагировали на видео DRAGONFORCE

9 окт 2020 : 		 Новое видео SABATON

16 сен 2020 : 		 Новое видео SABATON

7 авг 2020 : 		 Новое видео SABATON

3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления SABATON

3 авг 2020 : 		 Концертное видео SABATON

17 июл 2020 : 		 Участники DRAGONFORCE сочинили песню SABATON за 10 минут

11 июл 2020 : 		 Колыбельные от SABATON
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Новое видео SABATON



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"Defence Of Moscow", новое видео группы SABATON, доступно для просмотра ниже. Эта песня в оригинале принадлежит российскому исполнителю RADIO TAPOK, известному по многочисленным кавер-версиям на русском языке.

SABATON Releases Music Video For New Single





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

smolet18-02-44


11 май 2021, 17:31		По началу думал у них это пройдёт. Но нет, - пафосность, эпичность, однообразие из альбома в альбом. Можно слушать первые три.
Хотя, если они продолжают выпускать подобное, - значит кому то нужно, есть запрос.

Да, и под сомнение я ставлю любой воспеваемый ими исторический факт, поскольку считаю историю проституированой наукой, которую, как известно пишут победители

ElectricRetard


11 май 2021, 18:55		Согласен, никакой битвы за Москву не было. Что это вообще за город такой, Москва?!

CosmicBear


11 май 2021, 19:26		Гимн опять сыграли - скучно. Мелодию из "Священной войны" тогда бы уж вставили.

Sw0Rn


11 май 2021, 20:44		Не разбирал тексты, и музыка мне данная не особо нравится, но спасибо мужикам, что освещают важные в истории моей страны события


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