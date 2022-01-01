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*Новое видео RAMMSTEIN 24
*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 21
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
*Новое видео KID ROCK 13
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 13
[= ||| все новости группы



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Sabaton

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21 мар 2022 : 		 Успехи в чарте SABATON

7 мар 2022 : 		 Новое видео SABATON

4 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

2 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

28 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

22 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

22 фев 2022 : 		 SABATON в стиле Диснея

18 фев 2022 : 		 Вокалист SABATON — о первой встрече с Лемми

17 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

12 фев 2022 : 		 Новое видео SABATON

11 фев 2022 : 		 Вокалист SABATON: «Нас остановит только тюрьма!»

10 фев 2022 : 		 SABATON в стиле Диснея

9 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

6 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

1 фев 2022 : 		 SABATON в стиле Диснея

31 янв 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

24 янв 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

11 янв 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

7 янв 2022 : 		 Новое видео SABATON

30 дек 2021 : 		 Вокалист SABATON обещает сюрпризы

16 дек 2021 : 		 Вокалист SABATON — о турах в пандемию

14 дек 2021 : 		 Новое видео SABATON

2 дек 2021 : 		 Концертное видео SABATON

25 ноя 2021 : 		 Концертное видео SABATON

22 ноя 2021 : 		 Концертное видео SABATON

19 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от SABATON
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Успехи в чарте SABATON



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SABATON поделились позициями в чартах новой работы The War To End All Wars:

#1 Germany
#1 Sweden
#1 Finland
#1 Austria
#1 Poland
#1 Hungary
#2 Norway
#2 USA Billboard Top Hard Rock Albums
#4 Switzerland
#4 Belgium
#6 Netherlands
#6 Czech Republic
#16 UK

SABATON - The War To End All Wars International Chart Positions Revealed




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