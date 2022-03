сегодня



Успехи в чарте SABATON



SABATON поделились позициями в чартах новой работы The War To End All Wars:



#1 Germany

#1 Sweden

#1 Finland

#1 Austria

#1 Poland

#1 Hungary

#2 Norway

#2 USA Billboard Top Hard Rock Albums

#4 Switzerland

#4 Belgium

#6 Netherlands

#6 Czech Republic

#16 UK







