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Новый альбом SABATON выйдет в июле



Группа SABATON объявила о том, что её новый альбом, получивший название "The Great War", будет выпущен на лейбле Nuclear Blast Records 19 июля. Это концептуальная работа, посвящённая тематике Второй мировой войны.



















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