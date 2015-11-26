Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SIX FEET UNDER: «Посмотрел я ваш круглый стол дэт-м... 129
*Новое видео KREATOR 67
*Вокалист EXODUS — о том, что значит быть настоящим металхэдо... 63
*METALLICA готовит бокс-сеты "Load" и "Reload" 53
*Вокалист KING'S X: «Согласно Библии, мужчина не должен ложит... 36
[= ||| все новости группы



*

Sabaton

*



10 фев 2022 : 		 SABATON в стиле Диснея

9 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

6 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

1 фев 2022 : 		 SABATON в стиле Диснея

31 янв 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

24 янв 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

11 янв 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

7 янв 2022 : 		 Новое видео SABATON

30 дек 2021 : 		 Вокалист SABATON обещает сюрпризы

16 дек 2021 : 		 Вокалист SABATON — о турах в пандемию

14 дек 2021 : 		 Новое видео SABATON

2 дек 2021 : 		 Концертное видео SABATON

25 ноя 2021 : 		 Концертное видео SABATON

22 ноя 2021 : 		 Концертное видео SABATON

19 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от SABATON

12 ноя 2021 : 		 Рассказ о бокс-сете SABATON

11 ноя 2021 : 		 Концертное видео SABATON

9 ноя 2021 : 		 Концертный релиз SABATON выйдет осенью

29 окт 2021 : 		 Новое видео SABATON

17 окт 2021 : 		 Настольная игра от SABATON

4 окт 2021 : 		 Новый альбом SABATON выйдет весной

24 сен 2021 : 		 SABATON сотрудничают с Yarnhub

19 сен 2021 : 		 Видео с текстом от SABATON

15 сен 2021 : 		 Лидер SABATON — о том, почему сам управляет делами группы

7 сен 2021 : 		 Налоговая не дремлет в отношении SABATON!

26 авг 2021 : 		 Новое видео SABATON
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SABATON в стиле Диснея



*
zoom
*
* *
Гитарист SABATON Tommy Johansson опубликовал новое видео, в котором он в диснеевском стиле исполняет "82nd All The Way".

SABATON Guitarist TOMMY JOHANSSON Shares Disney Version Of



Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 244

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом