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*Вокалистка HALESTORM: «Я би!» 37
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*Вокалистка HALESTORM: «Я би!» 37
*Новое видео IN FLAMES 31
*JASON NEWSTED: «Я вообще METALLICA не слушал» 23
*KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock 18
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 16
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Sabaton

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22 июн 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит QUEEN

13 июн 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет GIANT

7 июн 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет HELLOWEEN

25 май 2022 : 		 SABATON в стиле Дискнея

19 май 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит THIN LIZZY

15 май 2022 : 		 Вокалист SABATON: «Мы никого не призываем голосовать или делать выбор»

10 май 2022 : 		 Новое видео от гитариста SABATON

27 апр 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит SIMON & GARFUNKEL

18 апр 2022 : 		 THOBBE ENGLUND присоединился к SABATON

4 апр 2022 : 		 Вокалист SABATON: «Мы и сами с усами!»

22 мар 2022 : 		 Вскрытие от SABATON

21 мар 2022 : 		 Успехи в чарте SABATON

7 мар 2022 : 		 Новое видео SABATON

4 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

2 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

28 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

22 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

22 фев 2022 : 		 SABATON в стиле Диснея

18 фев 2022 : 		 Вокалист SABATON — о первой встрече с Лемми

17 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

12 фев 2022 : 		 Новое видео SABATON

11 фев 2022 : 		 Вокалист SABATON: «Нас остановит только тюрьма!»

10 фев 2022 : 		 SABATON в стиле Диснея

9 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

6 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

1 фев 2022 : 		 SABATON в стиле Диснея
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|||| сегодня

Гитарист SABATON исполняет хит QUEEN



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Tommy Johansson представил собственное прочтение классики QUEEN "Show Must Go On" — видео доступно ниже.

SABATON Guitarist TOMMY JOHANSSON Shares Solo Performance Of QUEEN Classic




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