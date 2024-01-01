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SABATON о Primo Victoria



SABATON продолжают рассказывать истории о своей богатой на события творческой жизни — вот еще одна:



«Знаете ли вы, что наша песня "Primo Victoria" была вдохновлена фильмом "Спасение рядового Райана"? Текст песни основан на высадке в Нормандии в 1944 году.



Этот трек стал для нас ключевым шагом в музыкальной эволюции. Это был первый раз, когда мы аранжировали инструменты таким образом и гармонизировали вокал, как мы это делаем - по аналогии с лютеранскими церковными гимнами. Эта песня сыграла решающую роль в формировании образа SABATON»







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