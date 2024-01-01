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*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 24
*Лидер DISTURBED: «Руки прочь от Тейлор Свифт!» 22
*RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист» 22
*DAVID LEE ROTH: «SAMMY HAGAR был подвергнут секс-зондировани... 21
*SHARON OSBOURNE: «Если жахнет ядрёна бомба, на Земле останут... 19
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Sabaton

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30 янв 2024 : 		 SABATON о Primo Victoria

26 янв 2024 : 		 SABATON могут и в туалете!

22 янв 2024 : 		 TOMMY JOHANSSON больше не в SABATON

15 янв 2024 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит Robert Tepper

6 янв 2024 : 		 Первая часть металлической феерии SABATON

25 дек 2023 : 		 SABATON готовы к записи

24 дек 2023 : 		 "Ave Maria" от гитариста SABATON

11 дек 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит BLINK-182

27 ноя 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит MEAT LOAF

20 ноя 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит JOHN MILES

16 ноя 2023 : 		 SABATON отправятся в студию в начале года

13 ноя 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит THE MARBLES

9 ноя 2023 : 		 Басист SABATON: «Знание истории может пойти вам только в плюс»

4 ноя 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит HELLOWEEN

29 окт 2023 : 		 "This Is Halloween" от гитариста SABATON

22 окт 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит ANGRA

9 окт 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит EUROPE

8 окт 2023 : 		 Гитарист SABATON выпустил сборник песен Гэри Мура

2 окт 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню CELINE DION

25 сен 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню из сериала Outlander

19 сен 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню ONE MORE TIME

11 сен 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню AXWELL & INGROSSO

5 сен 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню GARY MOORE

28 авг 2023 : 		 Новое видео от гитариста SABATON

23 авг 2023 : 		 SABATON думают о новом

21 авг 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит QUEEN
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SABATON о Primo Victoria



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SABATON продолжают рассказывать истории о своей богатой на события творческой жизни — вот еще одна:

«Знаете ли вы, что наша песня "Primo Victoria" была вдохновлена фильмом "Спасение рядового Райана"? Текст песни основан на высадке в Нормандии в 1944 году.

Этот трек стал для нас ключевым шагом в музыкальной эволюции. Это был первый раз, когда мы аранжировали инструменты таким образом и гармонизировали вокал, как мы это делаем - по аналогии с лютеранскими церковными гимнами. Эта песня сыграла решающую роль в формировании образа SABATON»

25 Years Of SABATON: "Primo Victoria" - "This Track Was A Key Stepping Stone For Us In Our Musical Evolution"




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