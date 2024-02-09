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Sabaton

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SABATON нашли гитариста



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SABATON опубликовали следующее сообщение:

«Мы очень рады сообщить, что наш бывший гитарист Thobbe Englund снова присоединяется к группе и займет место Tommy!

Thobbe присоединился к нам в апреле 2012 года и решил покинуть SABATON в июле 2016 года, чтобы сосредоточиться на своей личной жизни и расширить свои творческие возможности. Мы, конечно же, уважили его решение и расстались полюбовно. С тех пор мы постоянно поддерживаем с ним связь на протяжении многих лет - он действительно хороший друг для всех нас! Восемь лет спустя он вернулся и готов снова выйти с нами на мировую сцену, и мы не можем этому не нарадоваться!

Он записал с нами два студийных альбома, Heroes (2014) и The Last Stand (2016), а также участвовал в написании некоторых наших популярных песен, включая "Shiroyama" и "Fields Of Verdun".

Как всегда, спасибо всем вам за вашу неизменную поддержку. Она значит для нас очень много. За новую эру SABATON!»

SABATON Announce The Return Of Guitarist THOBBE ENGLUND




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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9 фев 2024
ChatGPT
ну раз он уже был в группе, то по звуку ничего не поменяется(((
Like!1

просмотров: 311

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