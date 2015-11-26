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Бывший гитарист SABATON осуждён за развратные действия и хра...
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Sabaton
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19 апр 2021
:
Видео с текстом от SABATON
9 апр 2021
:
Новое видео SABATON
9 апр 2021
:
Бывший гитарист SABATON осуждён за развратные действия и хранение детской порнографии
25 мар 2021
:
SABATON исполнили новый сингл
26 фев 2021
:
Новое видео SABATON
11 фев 2021
:
Новый сингл SABATON выйдет зимой
9 фев 2021
:
Видео с выступления SABATON
2 фев 2021
:
Видео с выступления SABATON
31 дек 2020
:
Барабанщик SABATON учит 13-летнего Albert'a
25 дек 2020
:
SABATON готовы к записи
24 дек 2020
:
Тизер нового трека SABATON
22 дек 2020
:
Новое видео SABATON
27 ноя 2020
:
24 дня Рождества от SABATON
11 ноя 2020
:
Видео с текстом от SABATON
30 окт 2020
:
Видео на историческом канале SABATON
19 окт 2020
:
SABATON отреагировали на видео DRAGONFORCE
9 окт 2020
:
Новое видео SABATON
16 сен 2020
:
Новое видео SABATON
7 авг 2020
:
Новое видео SABATON
3 авг 2020
:
Видео полного выступления SABATON
3 авг 2020
:
Концертное видео SABATON
17 июл 2020
:
Участники DRAGONFORCE сочинили песню SABATON за 10 минут
11 июл 2020
:
Колыбельные от SABATON
30 июн 2020
:
Концертное видео SABATON
28 июн 2020
:
SABATON добавили еще шесть концертов в шведский тур
27 июн 2020
:
Новое видео SABATON
15 июн 2020
:
Концертное видео SABATON
8 июн 2020
:
Концертное видео SABATON
2 июн 2020
:
Концертное видео SABATON
8 май 2020
:
Концертное видео SABATON
7 май 2020
:
SABATON сегодня в прямом эфире Вконтакте
19 мар 2020
:
SABATON отменили российский тур
10 мар 2020
:
Видео с текстом от SABATON
3 мар 2020
:
Вокалист SABATON об ассоциировании группы с нацизмом
1 мар 2020
:
Видео с текстом от SABATON
15 фев 2020
:
Видео с текстом от SABATON
30 янв 2020
:
Концерты SABATON переносят на новые площадки
10 янв 2020
:
Новый эпизод на историческом канале SABATON
3 янв 2020
:
Новый эпизод на историческом канале SABATON
26 дек 2019
:
До "Primo Victoria" мы как SABATON не нашли своего лица
23 дек 2019
:
Новое видео SABATON
6 дек 2019
:
Новый эпизод на историческом канале SABATON
26 ноя 2019
:
Видео с выступления SABATON и APOCALYPTICA
22 ноя 2019
:
Новое видео SABATON/ APOCALYPTICA
15 ноя 2019
:
Новый эпизод на историческом канале SABATON
12 ноя 2019
:
Видео с текстом от SABATON
4 окт 2019
:
Новый эпизод на историческом канале SABATON
27 сен 2019
:
Новый эпизод на историческом канале SABATON
20 сен 2019
:
Новый эпизод на историческом канале SABATON
17 сен 2019
:
Видео с текстом от SABATON
13 сен 2019
:
Новый эпизод на историческом канале SABATON
12 сен 2019
:
Рассказ о выступлении SABATON на Reload Festival 2019
3 сен 2019
:
SABATON попали в аварию
30 авг 2019
:
Видео с выступления SABATON
28 авг 2019
:
Басист SABATON заявил, что группа не пропагандирует войну: «Это не о ней, это история»
23 авг 2019
:
Видео с выступления SABATON
17 авг 2019
:
Новый эпизод на историческом канале SABATON
10 авг 2019
:
Новый эпизод на историческом канале SABATON
2 авг 2019
:
Новый эпизод на историческом канале SABATON
23 июл 2019
:
Новый эпизод на историческом канале SABATON
22 июл 2019
:
Видео с текстом от SABATON
12 июл 2019
:
Новый эпизод на историческом канале SABATON
2 июл 2019
:
Новый эпизод на историческом канале SABATON
1 июл 2019
:
Новое видео SABATON
21 июн 2019
:
Видео с исторического канала SABATON про Гитлера
10 июн 2019
:
SLIPKNOT и SABATON станут хэдлайнерами фестиваля в Польше
7 июн 2019
:
Видео с исторического канала SABATON
31 май 2019
:
Видео с исторического канала SABATON
3 май 2019
:
Новое видео SABATON
2 май 2019
:
Кавер-версия SABATON от APOCALYPTICA
2 май 2019
:
SABATON представляют "History Channel Edition" нового альбома
23 апр 2019
:
Новое видео SABATON
20 апр 2019
:
Трек-лист нового альбома SABATON
19 апр 2019
:
Новый эпизод с исторического канала SABATON
3 апр 2019
:
Новый альбом SABATON выйдет в июле
8 мар 2019
:
SABATON об обороне Белграда
23 фев 2019
:
SABATON о Курской битве
31 дек 2018
:
SABATON в студии
29 ноя 2018
:
Трейлер переиздания SABATON
30 сен 2018
:
Переиздание SABATON выйдет осенью
25 июл 2018
:
Видео с текстом от SABATON
13 июл 2018
:
Свинг-версия песни SABATON
9 июл 2018
:
Видео с текстом от SABATON
18 мар 2018
:
Кавер-версия MANOWAR от SABATON
13 мар 2018
:
Видео с финального шоу американского тура SABATON
8 мар 2018
:
Видео полного выступления SABATON
28 фев 2018
:
Видео полного выступления SABATON
26 янв 2018
:
Новое видео SABATON
28 дек 2017
:
Рассказ о первом выступлении SABATON в Турции
30 окт 2017
:
SABATON и KREATOR поедут в совместный тур
16 авг 2017
:
Новое видео SABATON
7 авг 2017
:
Тизер нового проекта SABATON
27 июн 2017
:
SABATON отвечают на вопросы
13 июн 2017
:
SABATON объединились с WORLD OF TANKS
26 апр 2017
:
Басист SABATON рад, что группа не развивается музыкально
23 апр 2017
:
Как ACCEPT оказались на разогреве у SABATON
30 мар 2017
:
SABATON получили золото и платину
28 фев 2017
:
Барабанщик SABATON временно выйдет из состава группы
18 фев 2017
:
Бывший гитарист SABATON выпускает сольный альбом
26 янв 2017
:
HANNES VAN DAHL не собирается уходить из SABATON после родов Floor
16 окт 2016
:
SABATON выпустили новый сингл
16 сен 2016
:
Видео с текстом от SABATON
30 авг 2016
:
Успехи в чартах SABATON
25 авг 2016
:
SABATON нашли гитариста
12 авг 2016
:
Видео с текстом от SABATON
8 авг 2016
:
Вокалист SABATON об уходе гитариста
6 авг 2016
:
Концертное видео SABATON
26 июл 2016
:
Из SABATON ушёл гитарист
25 июл 2016
:
Трейлер нового альбома SABATON
15 июл 2016
:
Видео с текстом от SABATON
12 июл 2016
:
Трейлер нового альбома SABATON
5 июл 2016
:
Трейлер нового альбома SABATON
27 июн 2016
:
Трейлер нового альбома SABATON
13 июн 2016
:
SABATON представили публике новую песню
10 июн 2016
:
Видео с текстом от SABATON
29 апр 2016
:
Обложка и название нового альбома SABATON
10 апр 2016
:
Вокалист SABATON сравнил выборы в США с цирком
5 апр 2016
:
SABATON работают над концепцией нового альбома
31 мар 2016
:
Вокалист SABATON: "То, что ты хороший музыкант, еще не делает тебя хорошим автором"
18 мар 2016
:
SABATON отправятся в студию в апреле
26 фев 2016
:
Фрагмент нового DVD SABATON
9 фев 2016
:
Фрагмент нового DVD SABATON
15 янв 2016
:
Фрагмент нового DVD SABATON
29 дек 2015
:
Лучшее из круиза SABATON
10 дек 2015
:
Концертный релиз SABATON выйдет в марте
8 ноя 2015
:
Концертное видео SABATON
21 сен 2015
:
Вокалист SABATON проспорил коллегам и должен пройти пешком до следующего выступления
16 авг 2015
:
Вокалист SABATON не хочет петь о "пиве, сексе и драконах"
2 авг 2015
:
Видео полного выступления SABATON
18 июл 2015
:
SABATON снимут выступление для DVD/Blu-Ray
18 июн 2015
:
SABATON с оркестром
27 май 2015
:
У SABATON отличные идеи для нового альбома
17 май 2015
:
Оркестр бразильской армии исполняет SABATON
13 май 2015
:
SABATON запустили собственную радиостанцию
23 апр 2015
:
Гитарист SABATON выпускает сольную работу
9 апр 2015
:
Рассказ о делюкс-издании SABATON
10 мар 2015
:
Делюкс-издание нового альбома SABATON
15 дек 2014
:
Видео с выступления SABATON
1 дек 2014
:
SABATON открыли тур
28 ноя 2014
:
Лучшие моменты круиза SABATON
11 ноя 2014
:
Видео с выступления SABATON
15 окт 2014
:
Видео с текстом от SABATON
6 июн 2014
:
Два дня с SABATON
14 май 2014
:
Новое видео SABATON
2 май 2014
:
Видео с текстом от SABATON
18 апр 2014
:
Видео с выступления SABATON
11 апр 2014
:
Трейлер нового альбома SABATON
28 мар 2014
:
Видео с текстом от SABATON
22 мар 2014
:
Трейлер нового альбома SABATON
16 мар 2014
:
SABATON записали кавер-версии METALLICA, BATTLE BEAST, RAUBTIER
6 мар 2014
:
Трейлер нового альбома SABATON
5 мар 2014
:
SABATON выступили в тренажерном зале: видео
21 фев 2014
:
Трек-лист нового альбома SABATON
1 фев 2014
:
SABATON выступили в тренажерном зале
11 янв 2014
:
Еще одна новая обложка SABATON
9 янв 2014
:
Обложка нового альбома SABATON
4 янв 2014
:
SABATON начали запись
3 дек 2013
:
Рассказ о круизе SABATON
27 ноя 2013
:
Бывший барабанщик SABATON о своем уходе
22 ноя 2013
:
SABATON отыграли первое шоу с новым барабанщиком
21 сен 2013
:
Трейлер нового DVD SABATON
16 сен 2013
:
Фрагмент нового DVD SABATON
22 авг 2013
:
Профессиональное видео c выступления SABATON
21 авг 2013
:
Фрагмент нового DVD SABATON
15 авг 2013
:
SABATON не пускают в Россию?
31 июл 2013
:
Обложка и трек-лист нового релиза SABATON
25 июл 2013
:
Закулисные съемки с выступления SABATON в Москве
23 июл 2013
:
DVD/Blu-Ray SABATON выйдет в сентябре
23 июл 2013
:
Закулисные съемки с выступления SABATON в Санкт-Петербурге
20 июл 2013
:
Закулисные съемки с выступления SABATON в Швеции
25 мар 2013
:
Басист SABATON о новом DVD
29 дек 2012
:
Профессиональное видео c выступления SABATON
16 дек 2012
:
Последний альбом SABATON выйдет на виниле
7 дек 2012
:
Басист SABATON: "бывшие участники ушли из-за потери мотивации"
18 ноя 2012
:
Видео с выступления SABATON
27 окт 2012
:
Акустика от SABATON
24 окт 2012
:
Лондонское шоу SABATON будет снято для DVD
10 сен 2012
:
Первый репортаж SABATON о туре 'Swedish Empire Tour'
8 сен 2012
:
Профессиональное видео всего выступления SABATON
6 авг 2012
:
Видео с выступления SABATON
15 июл 2012
:
Видео полного концерта SABATON
6 июл 2012
:
'Swedish Empire' от SABATON
19 июн 2012
:
Видео с выступления SABATON на фестивале METALTOWN
22 май 2012
:
Концертное видео из тура по США от SABATON
10 май 2012
:
Видео с текстом от SABATON
10 май 2012
:
Новая песня SABATON
18 апр 2012
:
SABATON выступили в новом составе
6 апр 2012
:
Официальное видео с текстом от SABATON
4 апр 2012
:
Новая песня SABATON
2 апр 2012
:
SABATON объявили новый состав
31 мар 2012
:
SABATON подтвердили смену состава
26 мар 2012
:
В SABATON грядет смена состава?
6 мар 2012
:
Новый альбом SABATON будет на шведском и английском
16 фев 2012
:
Детали нового альбома SABATON
4 янв 2012
:
Видео с записи альбома SABATON
2 янв 2012
:
Новый альбом SABATON выйдет в мае
20 авг 2011
:
Рабочее название нового альбома SABATON
23 июл 2011
:
SABATON выступили вместе с UDO
18 июн 2011
:
Трек-лист концертного релиза SABATON
11 июн 2011
:
SABATON выпустят концертный альбом в августе
25 май 2011
:
Новое видео SABATON
20 мар 2011
:
Барабанщик SABATON вынужден пропустить тур
11 янв 2011
:
Басист DRAGONFORCE поедет в тур с SABATON
3 сен 2010
:
Бэк-каталог SABATON будет переиздан
4 авг 2010
:
Новое видео SABATON
26 июл 2010
:
SABATON сняли очередное видео
17 июн 2010
:
Видео SABATON с фестиваля Sweden Rock
15 май 2010
:
Новый альбом SABATON доступен для прослушивания
13 май 2010
:
Новая песня SABATON
21 апр 2010
:
Новая песня SABATON
25 мар 2010
:
Новый трек SABATON доступен для прослушивания
24 дек 2009
:
Обложка и название нового альбома SABATON
22 ноя 2009
:
SABATON подписали контракт с NUCLEAR BLAST RECORDS
24 фев 2009
:
Новое видео SABATON
7 июн 2008
:
SABATON : видео "Cliffs of Gallipoli" в сети
23 май 2008
:
Полная версия нового альбома SABATON в сети
12 май 2008
:
Новая песня от SABATON
23 мар 2008
:
Обложка нового альбома SABATON
4 янв 2008
:
SABATON отправляются в студию
9 янв 2007
:
Дебютный альбом SABATON наконец-то увидит свет
сегодня
Видео с текстом от
SABATON
"The Royal Guard", новое видео с текстом группы SABATON, доступно для просмотра ниже. Это английская версия трека.
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).